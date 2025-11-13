Todos dos dias, às 20h

Quinta-feira, 13 de novembro

Batalha das 4 Faces – Rimas e Cultura Hip-Hop

A batalha das 4 faces, vem da união da cena do hip hop do Gama. Sempre procurando incluir e divulgar artistas locais, e disseminar o conhecimento sobre a periferia e artistas de todos os cantos do DF. Funcionando de forma independente há 10 anos com a soma de outro coletivos culturais. Também sempre pensando em incluir mulheres e comunidade lgbtqia+. E trabalhando de forma independente em movimentos para favorecer pessoas em situação de vulnerabilidade.

Sexta-feira, 14 de novembro

20h – Jean Mussa (Samba e Pagode)

Jean Mussa cantor de samba e pagode a mais de 20 anos, morador do Gama e idealizador do Projeto Tem samba na Feira.

Sábado, 15 de novembro

19h – Banda Som de Classe

A banda brasiliense Som de Classe nasceu em 2015 do encontro de educadores, músicos e militantes sociais em um Ato Cultural pela Valorização da Educação Pública.

20h – Trio Balalaica (Forró)

O cantor e compositor Rodrigo Balalaica começou a sua trajetória em 2005, quando um hobby familiar, foi transformado em um trabalho profissional e pautado em sonhos. Influenciados pela música popular brasileira, o cantor e seus primos fundaram a Banda Balalaica, com propósito de levar muito forró e alegria à capital Federal. A banda, aos poucos, foi sofrendo mudanças e ganhando notoriedade no mercado artístico da capital do Brasil. O repertório, começou a sofrer alterações em 2010, onde a essência do forró foi adicionada aos grandes hits do momento. O artista já se apresentou com grandes nomes do cenário musical brasileiro como: Ivete Sangalo, Lulu Santos, Jota Quest, Alceu Valença, Leonardo, Falamansa, Guilherme e Santiago, Natiruts entre outros.

21h – Pyt Sakaninha (Piseiro)

Cantora e compositora Pyt Sakaninham é conhecida como “A Mãe do Desmantelo”.Sua arte é a união da poesia do Forró com a batida contagiante do Piseiro, criando sucessos que fazem o público dançando e cantando do início ao fim