    Feira Cultural do Gama acelera o ritmo com Batalha de Rimas, Brega, Samba e Forró

    Até 16 de novembro, público confere atrações diárias com entrada gratuita no Espaço Voar

    A Feira Cultural do Gama entra em sua reta final mantendo o ritmo de música, teatro, humor e celebração da cultura local.  Nesta terça quinta (13/11), o palco recebe a Batalha das 4 Faces, unindo rimas e cultura hip-hop. Na sexta (14/11), quem sobe ao palco é Jean Mussa, com uma noite de samba e pagode. No sábado (15/11), o público acompanha Banda Som de Classe, Trio Balalaica (forró) e Pyt Sakaninha (piseiro). Já no domingo (16/11), encerram a programação Negodai, 3NoBrega e BregueNaite. Todas as atividades acontecem no Espaço Voar Cultural (SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF), sempre a partir das 20h, com entrada gratuita. Informações: @institutovoarcultural.

    A Feira Cultural do Gama integra o projeto Gama Cultural 2025 e é uma realização do Instituto Voar Cultural, por meio de Termo de Colaboração da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/GDF), com apoio da Administração Regional do Gama. O evento reafirma o compromisso com o acesso democrático à cultura, fortalecendo a identidade e a produção artística do Distrito Federal.

    Programação

    Todos dos dias, às  20h

    Quinta-feira, 13 de novembro
    Batalha das 4 Faces – Rimas e Cultura Hip-Hop
    A batalha das 4 faces, vem da união da cena do hip hop do Gama. Sempre procurando incluir e divulgar artistas locais, e disseminar o conhecimento sobre a periferia e artistas de todos os cantos do DF. Funcionando de forma independente há 10 anos com a soma de outro coletivos culturais. Também sempre pensando em incluir mulheres e comunidade lgbtqia+. E trabalhando de forma independente em movimentos para favorecer pessoas em situação de vulnerabilidade.
     
    Sexta-feira, 14 de novembro
    20h – Jean Mussa (Samba e Pagode)
    Jean Mussa cantor de samba e pagode a mais de 20 anos, morador do Gama e idealizador do Projeto Tem samba na Feira.
     
    Sábado, 15 de novembro
    19h – Banda Som de Classe
    A banda brasiliense Som de Classe nasceu em 2015 do encontro de educadores, músicos e militantes sociais em um Ato Cultural pela Valorização da Educação Pública.
    20h – Trio Balalaica (Forró)
    O cantor e compositor Rodrigo Balalaica começou a sua trajetória em 2005, quando um hobby familiar, foi transformado em um trabalho profissional e pautado em sonhos. Influenciados pela música popular brasileira, o cantor e seus primos fundaram a Banda Balalaica, com propósito de levar muito forró e alegria à capital Federal. A banda, aos poucos, foi sofrendo mudanças e ganhando notoriedade no mercado artístico da capital do Brasil. O repertório, começou a sofrer alterações em 2010, onde a essência do forró foi adicionada aos grandes hits do momento. O artista já se apresentou com grandes nomes do cenário musical brasileiro como: Ivete Sangalo, Lulu Santos, Jota Quest, Alceu Valença, Leonardo, Falamansa, Guilherme e Santiago, Natiruts entre outros.
    21h – Pyt Sakaninha (Piseiro)
    Cantora e compositora Pyt Sakaninham é conhecida como “A Mãe do Desmantelo”.Sua arte é a união da poesia do Forró com a batida contagiante do Piseiro, criando sucessos que fazem o público dançando e cantando do início ao fim
    Domingo, 16 de novembro
    19h – Negodai
    Negodai canta um pouco de sua música autoral e grandes sucessos da MPB
    20h – 3NoBrega
    uma atmosfera dinâmica e envolvente que revitaliza a história musical brasileira e promove uma conexão entre gerações, atraindo tanto os tradicionalistas quanto os mais jovens em busca de experiências marcantes.
    Com música, dança e humor, o Grupo Cênico Musical 3NoBrega oferece um escape do cotidiano. Mais do que um espetáculo, é uma experiência memorável que valoriza e difunde o Brega brasileiro, contribuindo de forma ímpar para o patrimônio cultural da cidade, quiça, do Brasil!
    21h – BregueNaite
    Breguenaite é o baile que celebra o som e a estética das quebradas, unindo o brega funk, o tecnomelody, o rock doido e outras batidas periféricas em uma experiência única de dança, liberdade e potência cultural. Idealizado por Loba Makua, o evento reúne artistas, DJs e coletivos que movimentam a cena underground do Distrito Federal, transformando a pista em território de afeto, resistência e celebração da cultura popular contemporânea. Mais que uma festa, o Breguenaite é um grito de pertencimento e uma ode à inventividade das periferias brasileiras.
    Durante toda a Feira, o DJ Altervir Batista faz intervenções musicais e mantém o clima de encontro e celebração da arte produzida no Gama.

    Para o idealizador do projeto, Paulim Diolinda, a Feira reafirma a força cultural da cidade: “A Feira Cultural do Gama é o reflexo da criatividade da nossa gente. Cada noite traz um encontro que reafirma nossa identidade.”

    O coordenador-geral, Marco Augusto de Rezende, destaca o papel afetivo do evento: “O Voar se consolidou como um espaço de circulação artística. Aqui, o público reconhece sua própria história na arte que encontra.

    Acessibilidade – As apresentações contam com intérprete de Libras e audiodescrição, reafirmando o compromisso do projeto com a inclusão. O Gama Cultural 2025 disponibiliza 20 horas de acessibilidade comunicacional, além de materiais com alto contraste e assentos reservados para pessoas com deficiência.

    Instituto Voar Cultural – Associação sociocultural do Distrito Federal que atua com produção teatral, audiovisual e formação para a economia criativa. Com sede no Gama, o Instituto realiza festivais, mostras e ações educativas gratuitas, fortalecendo a identidade e o protagonismo artístico local.

  • Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

