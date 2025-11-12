AGTBRASIL-DF e SINATRAN-DF em parceria com a Polícia Militar

No dia 3 de novembro de 2025, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF — composta pelos agentes de trânsito Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues — receberam a visita do Coronel Arantes e do Subtenente Souza, Comandante do 5° Comando Regional da Policia Militar do Estado do Goiás (PMGO). O encontro contou também com a presença do Agente Baruque, Diretor de Policiamento de Trânsito do DIRPOL/Detran-DF.

O objetivo da reunião foi dar continuidade às tratativas de cooperação e integração entre as instituições. As ações visam fortalecer a segurança pública na região do Entorno Sul, especialmente nas áreas sob responsabilidade da Coordenação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Sul (COPOL).

Durante o encontro, os participantes discutiram estratégias para aprimorar o policiamento e a fiscalização de trânsito. Além disso, trataram do uso de tecnologias que auxiliem o monitoramento de infrações e ocorrências. Assim, ficou evidente o comprometimento de todos em desenvolver operações conjuntas que contribuam para a preservação da vida e da ordem pública.

Por fim, a AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF reafirmou seu compromisso com a valorização dos agentes de trânsito e com a cooperação entre as forças de segurança. Dessa forma, a instituição demonstra empenho em criar políticas públicas mais eficazes, promovendo maior segurança e fluidez no tráfego entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás.