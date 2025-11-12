    AGTBRASIL-DF e SINATRAN-DF em parceria com a Polícia Militar

    No dia 3 de novembro de 2025, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF — composta pelos agentes de trânsito Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues — receberam a visita do Coronel Arantes e do Subtenente Souza, Comandante do 5° Comando Regional da Policia Militar do Estado do Goiás (PMGO). O encontro contou também com a presença do Agente Baruque, Diretor de Policiamento de Trânsito do DIRPOL/Detran-DF.

    O objetivo da reunião foi dar continuidade às tratativas de cooperação e integração entre as instituições. As ações visam fortalecer a segurança pública na região do Entorno Sul, especialmente nas áreas sob responsabilidade da Coordenação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Sul (COPOL).

    Durante o encontro, os participantes discutiram estratégias para aprimorar o policiamento e a fiscalização de trânsito. Além disso, trataram do uso de tecnologias que auxiliem o monitoramento de infrações e ocorrências. Assim, ficou evidente o comprometimento de todos em desenvolver operações conjuntas que contribuam para a preservação da vida e da ordem pública.

    Por fim, a AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF reafirmou seu compromisso com a valorização dos agentes de trânsito e com a cooperação entre as forças de segurança. Dessa forma, a instituição demonstra empenho em criar políticas públicas mais eficazes, promovendo maior segurança e fluidez no tráfego entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás.

    Redação

    Related Posts

    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística
    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

    Evento gratuito reúne atrações locais e nacionais no Espaço Voar Cultural até 16 de novembro A Feira Cultural do Gama continua movimentando a cidade com shows, teatro, poesia e muita…

    Ler mais

    Continuar lendo
    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil
    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil

    Durante a visita, o secretário de Governo do DF, José Humberto, se reuniu com o líder comunitário Antônio Formiga e moradores da Quadra 30, que reivindicam a construção de um…

    Ler mais

    Continuar lendo

    Pra você

    AGTBRASIL-DF e SINATRAN-DF em parceria com a Polícia Militar

    AGTBRASIL-DF e SINATRAN-DF em parceria com a Polícia Militar

    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil

    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil

    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    TCDF lança a I Tech Week com foco em inovação, inteligência artificial e governo digital

    TCDF lança a I Tech Week com foco em inovação, inteligência artificial e governo digital

    Brasília Ambiental retira 50 toneladas de entulho do Parque Ecológico do Gama

    Brasília Ambiental retira 50 toneladas de entulho do Parque Ecológico do Gama