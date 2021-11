A celebração do Dia da Consciência Negra no Distrito Federal vai durar o mês inteiro! A primeira edição do Festival Afro Urbano traz ações culturais, literatura, cursos de formação e apresentações musicais para enaltecer a produção de artistas negros da capital do país.

Serão cinco eventos gratuitos ao longo de todo o mês, incluindo a primeira exposição com temática racial do MAB (Museu de Arte de Brasília) depois da reabertura do museu. O equipamento cultural foi reinaugurado em abril de 2021, após 14 anos fechado para reforma. Agora, está de portas abertas para enaltecer a produção de artistas visuais negros do Distrito Federal.

O acervo da exposição conta com 13 obras, entre elas uma produção exclusiva e inédita do renomado artista Antonio Obá. Celebrada internacionalmente, a arte de Obá estampa a capa do best seller “O avesso da pele”, do escritor Jeferson Tenório. Ao lado dele, nomes como os das fotógrafas Ester Cruz e Beatriz Andrade, além dos artistas Ricardo Caldeira e Victor Hugo Soulivier.

O MAB também será palco para apresentações de músicos que movimentam o cenário independente de Brasília. Marcelo Café e João Peçanha estão entre os destaques do samba. Anna Moura, com sua poesia musicada, e Bárbara Silva, destaque como artista revelação na playlist do Spotify, representam a nova geração da MPB com músicas autorais. A voz potente de Thiago Ruby traz o pop e o R&B, enquanto o percussionista Moustapha Diene, convidado internacional, mostra a cultura do Senegal por meio do sabar.

O Festival Afro Urbano também pensou no público infantil e a contação de história está garantida pela Cia Cafundó. No repertório, histórias com protagonismo negro, como “Tâmara e Tamarindo”, livro recém-lançado pelo escritor e especialista em cultura africana, André Lúcio Bento.

Além do MAB, a programação do festival acontece no Simbaz, restaurante de culinária africana, onde vai ocorrer a feira do projeto Katendê, com produtos artesanais de produção local, e no Caracas,Vei, espaço cultural em Taguatinga que vai receber uma feira literária com tarde de autógrafos dos escritores, apresentação de vogue e de break.

O Festival Afro Urbano tem produção e curadoria da Cassangue Produções e é realizado com apoio da Administração Regional do Plano Piloto. A programação completa está disponível nas redes sociais da produtora.

