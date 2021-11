Territórios Sonoros une a poesia da Cultura Urbana com a das Culturas Populares

Festival de música convoca diversidade de manifestações culturais consolidadas nas periferias do Distrito Federal, com uma proposta inusitada e inédita de programação.

De 03 a 07/11, a partir das 19h, no Youtube da Rosa dos Ventos e na página do Arsenal do Gueto, o festival Territórios Sonoros — Literalmente Rua — realiza um grande encontro entre as Culturas Tradicionais Populares e Urbanas, mostrando a riqueza e a pluralidade desses estilos. A batida eletrônica e os samples do rap misturam-se com as forças dos tambores do Maracatu e do Samba Pisado. A poesia dos quintais e terreiros encontra a poesia dos slams e dos saraus.

Valorizando a transmissão oral dos saberes, o festival traz encontros inéditos de mestres e MCs, propondo nova roupagem para a tradicional batalha de rap, que se adapta ao desafio poético dos maracatus de baque solto. Dos beats do hip hop com cocos e emboladas, faz-se um encontro de brasilidades.

Gravado no quilombo urbano Casa Akotirene na Ceilândia, a produção musical do festival ficou por conta de Rapadura Xique-Xique, indicado ao Grammy Latino 2020. A programação, que acontece online, por conta da pandemia, traz ainda os encontros entre: Jéssica Caitano (DF) e Alessandra Leão (PE); Japão Viela 17 (DF) e Mestra Martinha do Coco (DF), Letícia Fialho (DF) e Seu Estrelo (DF); Rapadura Xique-Xique (CE), Mestre Dinda Salu (PE), Mestre Manoelzinho Salustiano (PE) e Sombra (SP). Entre as apresentações musicais, acontecem intervenções poéticas com as poetas Lirys Catharina, Nathália Falcão, Negra Eve e Ayoolah, Mestre Tico Magalhães e a brincante Luciana Meireles.

A direção geral e a curadoria foi dividida entre Guilherme Azevêdo, diretor da Arsenal do Gueto Produções, e Stéffanie Oliveira, presidente do Instituto Rosa dos Ventos. Sobre a importância do festival, Guilherme ressalta: “ao unir a Cultura Popular com o Hip-Hop, estamos valorizando e fortalecendo as raízes culturais da população do DF como um todo, além de apresentar às novas gerações ritmos e manifestações que trazem consigo uma carga ancestral. Com isso, fortalecemos os laços comunitários, e criamos novas formas de interação social. A parte mais importante é ver nossa história sendo contada por nós mesmos, com a benção dos mestres que nos ensinaram, olhando pra frente, respeitando as tradições, mas com a cabeça cheia de ideia nova pra nascer”.

Stéffanie Oliveira, opina sobre o que representa o Territórios Sonoros: “o festival nasce de um sonho antigo de misturar as batalhas de rap com os desafios de maracatu rural, as poesias dos Guetos e dos Terreiros num mesmo espaço. Os sons e versos desses espaços, que também são escolas que muito falam da nossa brasilidade, recebem destaque e o valor que merecem. Nossos MCs, mestres, mestras, brincantes e poetas que traçam nosso cotidiano em rimas e versos com a força de nossos beats e baques, traduzem ancestralidade e inspiram novidades. Reafirmam o DF como um potente palco de diversidade, encontros e renovação cultural”.

O festival Territórios Sonoros — Literalmente Rua — é realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos, pelo Arsenal do Gueto Produções, e conta com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, SECEC-DF.

Serviço: Festival Territórios Sonoros — Literalmente Rua.

Horário: 19h.

Canal de Youtube: Instituto Rosa dos Ventos.

Página Arsenal do Gueto Produções: @arsenaldogueto

Programação

Live: Saraus e a Identidade da Juventude Periférica.

Data: 03/11.

Local: @arsenaldogueto

Live: A construção poética no RAP.

Mediação: Guilherme Azevedo (DF).

Data: 04/11.

Atrações: Jéssica Caitano (PE) e Japão (DF).

Local: @arsenaldogueto

Live: A Construção Poética nas Culturas Populares.

Mediação: Stéffanie Oliveira (DF).

Atrações: Alessandra Leão (PE) e Mestre Manoelzinho Salu (PE).

Local: @arsenaldogueto

Lançamento da Cypher da Juventude Periférica:

Episódio 1: Festival Território Sonoros.

Data: 06/11.

Atrações: Dona Sete Encruzilhada (DF), Alessandra Leão (PE) e Jessica Caetano (PE); Maria das Alembranças (DF), Negra Eve (DF), Japão (DF) e Sombra (SP), Mestre Manoelzinho Salustiano (PE), Sombra (SP), Rapadura Xique Xique (DF), Mestre Dinda Salu (PE), Natália Falcão (DF).

Local: Youtube Instituto Rosa dos Ventos.

Episódio 2: Festival Território Sonoros.

Data: 07/11.

Atrações: Mané Fogueteiro (DF), Letícia Fialho (DF) e Grupo Seu Estrelo (DF), Mestra Martinha do Coco (DF), Japão (DF), Lirys (DF), Jéssica Caitano (PE), Mestra Martinha (DF) e Letícia Fialho (DF), Lirys Catharina (DF), MC Rapadura (DF) e Seu Estrelo (DF), MC Rapadura Xique-Xique, Mestre Dinda Salu (PE), Mestre Roberto (PE), Mestre Manoelzinho Salustiano (PE), Ayoolah Akila (DF).

Local: Youtube Instituto Rosa dos Ventos.