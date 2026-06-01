Festival Dulcina premia talentos locais em edição inédita com apoio do FAC

Montagem ‘Galhada, em Tempos de Fissura’ venceu quatro categorias, incluindo melhor espetáculo, e recebeu prêmio de R$ 10 mil

O espetáculo Galhada, em Tempos de Fissura foi o grande vencedor do 4º Festival Dulcina, mostra competitiva dedicada às artes cênicas produzidas no DF e no Entorno. A montagem recebeu o Troféu Dulcina na categoria melhor espetáculo, com premiação de R$ 10 mil, e também levou os prêmios de direção, dramaturgia e iluminação.

Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), esta foi a primeira edição do festival com premiação em dinheiro. Ao todo, a programação reuniu oito espetáculos selecionados entre 68 inscritos, em dez dias de apresentações.

“Os resultados do Festival Dulcina reafirmam a força e a diversidade das artes cênicas produzidas no Distrito Federal e no Entorno. Mais do que reconhecer talentos, essa premiação valoriza trajetórias, incentiva a continuidade da produção cultural e amplia as oportunidades para que nossos artistas alcancem novos públicos”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando Modesto.

Segundo o júri, Galhada, em Tempos de Fissura se destacou por abordar “uma temática atual e urgente” com “excelência técnica, humor, densidade e emoção”. A comissão julgadora foi formada por Sheila Campos, Silvia Paes e Nei Cirqueira, profissionais com trajetória nas artes cênicas e na formação teatral no DF.

Diretora, artista, pesquisadora do Coletivo Teatro do Instante e atriz da montagem vencedora, Alice Stefânia avaliou que o prêmio ajuda a dar continuidade aos projetos contemplados. “O Festival Dulcina é uma iniciativa muito importante na valorização e visibilidade das artes cênicas do DF. A premiação, além de significar um reconhecimento dos artistas envolvidos nessas criações, é também um apoio financeiro importante. No caso de Galhada, parte do prêmio será revertida na produção de uma nova temporada em Brasília ainda este ano ou no ano que vem”, disse.

Outro destaque da noite foi Baraúna Boi Valente, do grupo Raízes do Encanto, vencedor nas categorias sonoplastia, figurino e cenografia. O espetáculo DesdeSempre, do CeinCena, recebeu o prêmio de melhor produção.

Nas categorias de interpretação, os vencedores foram Dênis Camargo, por Um Lapso de Ouro e Vinho, e Juliana Drummond, de Se Eu Fosse Eu, Clarices.

“O Festival Dulcina consolida sua vocação em preservar a memória imaterial do teatro” Cleber Lopes, organizador do Festival Dulcina

Para o organizador Cleber Lopes, a quarta edição consolida o festival como espaço de preservação da história teatral local. “O Festival Dulcina consolida sua vocação em preservar a memória imaterial do teatro. É uma festa em homenagem aos grandes nomes da nossa recente história teatral”, afirmou.

Premiados do 4º Festival Dulcina

Melhor sonoplastia — Baraúna Boi Valente

Melhor figurino — Baraúna Boi Valente

Melhor cenografia — Baraúna Boi Valente

Melhor iluminação — Galhada, em Tempos de Fissura

Melhor produção — DesdeSempre

Melhor dramaturgia — Galhada, em Tempos de Fissura

Melhor ator — Dênis Camargo, por Um Lapso de Ouro e Vinho

Melhor atriz — Juliana Drummond, por Se Eu Fosse Eu, Clarices

Melhor Direção — Galhada, em Tempos de Fissura

Melhor Espetáculo — Galhada, em Tempos de Fissura