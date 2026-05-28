Viagem feminina no sul da Bahia para mulheres 25+

Em um mercado de turismo cada vez mais voltado para experiências personalizadas, a Maré Delas surge como uma proposta criada especialmente para mulheres que desejam viajar em grupo com segurança, conforto e acolhimento. A iniciativa anuncia uma viagem feminina 25+ para o sul da Bahia, com saída de Brasília e roteiro por destinos conhecidos pelas paisagens paradisíacas e clima tranquilo.

A programação inclui hospedagem em Guaratiba (BA) e passeios por locais como Corumbau, Cumuruxatiba e Prado. Além disso, o pacote foi desenvolvido para unir lazer, convivência e bem-estar em uma experiência coletiva voltada à conexão entre mulheres.

Experiência de viagem pensada para mulheres

A proposta da Maré Delas vai além de um roteiro turístico tradicional. O projeto foi criado para mulheres que desejam sair da rotina, desacelerar e compartilhar momentos especiais em boa companhia. A proposta atende mulheres que procuram uma viagem feminina saindo de Brasília com conforto e segurança.

O formato exclusivo para o público 25+ ajuda a criar afinidade entre as participantes. Dessa forma, a viagem oferece um ambiente mais acolhedor e alinhado aos interesses do grupo. Além disso, o número reduzido de viajantes favorece a interação e fortalece o sentimento de pertencimento.

O turismo feminino em grupo tem ganhado espaço justamente por proporcionar segurança, companhia e experiências mais personalizadas. Assim, a Maré Delas aposta em um modelo que combina liberdade, organização e convivência.

Destinos paradisíacos no sul da Bahia

O sul da Bahia é um dos grandes atrativos da viagem. A região reúne praias preservadas, mar azul, clima acolhedor e cenários ideais para quem busca descanso e contato com a natureza.

A hospedagem será em Guaratiba, que funcionará como base para os deslocamentos da programação. Entre os destinos confirmados estão Corumbau, Cumuruxatiba e Prado, locais conhecidos pela tranquilidade e pela beleza natural.

Além disso, a região é muito procurada por turistas que valorizam experiências de contemplação, caminhadas à beira-mar e momentos de reconexão. Dessa maneira, o roteiro se alinha perfeitamente à proposta da viagem.

Estrutura do pacote e diferenciais

A organização da Maré Delas estruturou o pacote para oferecer mais segurança e praticidade às participantes. A viagem acontecerá em outubro e terá saída de Brasília, facilitando o acesso de mulheres do Distrito Federal e de regiões próximas

Entre os diferenciais do pacote estão:

Grupo exclusivo de 12 mulheres

Suporte 24 horas durante toda a viagem

Hospedagem em Guaratiba (BA)

Passeios em Corumbau, Cumuruxatiba e Prado

Noite especial de confraternização

Além disso, o formato reduz a sensação de improviso e proporciona uma experiência mais organizada e confortável.

Turismo feminino com conexão e pertencimento

As viagens femininas em grupo cresceram nos últimos anos porque oferecem mais do que turismo convencional. Muitas mulheres procuram experiências que proporcionem segurança, acolhimento e novas conexões.

No caso da Maré Delas, a identidade visual e a comunicação reforçam esse conceito. O nome do projeto, as referências ao mar e a proposta de leveza ajudam a construir uma experiência marcada pelo afeto, pela convivência e pelo bem-estar.

Além disso, o grupo reduzido contribui para criar um ambiente mais próximo entre as participantes. Assim, a viagem estimula amizades, troca de experiências e momentos de conexão genuína.

Público-alvo e posicionamento da proposta

Ao direcionar a experiência para mulheres acima de 25 anos, a Maré Delas se posiciona de forma clara dentro do nicho de turismo feminino. Esse público costuma valorizar conforto, organização, segurança e roteiros bem planejados.

Além disso, a escolha por um grupo pequeno permite uma atenção mais personalizada durante toda a experiência. Dessa forma, a organização consegue oferecer maior suporte e criar uma atmosfera mais acolhedora.

Como obter mais informações

As interessadas em conhecer detalhes sobre valores, condições e programação podem entrar em contato pelo telefone (61) 98175-5131 ou pelo Instagram @vellascoviagens.

Os canais funcionam como ponto de atendimento para esclarecimento de dúvidas e informações sobre a viagem.

Conclusão

A Maré Delas se apresenta como uma experiência de turismo feminino que combina descanso, paisagens paradisíacas e convivência em grupo. Com roteiro pelo sul da Bahia, suporte integral e proposta exclusiva para mulheres 25+, a iniciativa aposta em um conceito que vai além do lazer.

Mais do que uma viagem, a proposta busca criar memórias afetivas, fortalecer conexões e proporcionar bem-estar em um dos destinos mais encantadores do litoral brasileiro.