Brasília será palco das gravações de “Sistemático”, filme que expõe as feridas do sistema educacional público

O cinema brasiliense se prepara para receber as gravações do longa-metragem Sistemático, que será rodado em Brasília entre junho e julho de 2025. Dirigido por Peterson Paim, com produção de elenco assinada por Simone Borges e Andrea Avanso, o filme mergulha nos dilemas do sistema educacional público brasileiro, propondo um olhar crítico e sensível sobre as tensões diárias enfrentadas por professores e alunos.

chamada para figurantes, voltada para pessoas maiores de 18 anos de todas as identidades de gênero, raças e perfis físicos. O cachê é de R$ 100,00 por diária e os pagamentos serão realizados em até cinco dias após a última gravação. Não é exigida experiência prévia em atuação ou figuração. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário on-line ( A produção acaba de abrirvoltada para pessoasO cachê é de R$ 100,00 por diária e os pagamentos serão realizados em até cinco dias após a última gravação. Não é exigida experiência prévia em atuação ou figuração. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário on-line ( acesse aqui ).

Uma crítica social com pitadas de humor ácido

Na trama, acompanhamos David, um professor que tenta sobreviver ao caos cotidiano da educação pública. Em sua jornada, ele se vê preso em meio à burocracia escolar, ao descaso institucional, à hipocrisia de colegas e à pressão da direção, enquanto lida com os dramas pessoais dos estudantes, muitos deles jovens que trabalham para sustentar a família.

O enredo mistura drama, crítica social e humor ácido para retratar um ambiente adoecido. David é admirado por alguns alunos, rejeitado por outros e até ameaçado por um estudante, em uma escalada de tensão que sugere a repetição de ciclos de violência emocional e institucional vividos anteriormente por outro personagem, Oscar.

A narrativa denuncia com contundência a falta de acolhimento emocional nas escolas, a meritocracia excludente, a cultura da aparência e a omissão institucional diante de sofrimentos reais — aspectos que podem culminar em quadros graves de adoecimento mental e até em suicídio. Em um cenário onde o professor é constantemente visto como herói, Sistemático mostra que nem mesmo os heróis têm superpoderes suficientes para mudar uma estrutura falida sozinhos.

Oportunidade para atuar e refletir

A equipe de produção busca figurantes para diferentes perfis de cenas, incluindo estudantes (adultos que aparentem ser adolescentes), clientes de lanchonetes, seguranças, frentistas, mães de alunos, transeuntes e até jogadores de futsal. Há datas específicas para cada tipo de figuração, o que permite que interessados possam se inscrever conforme sua disponibilidade.

Ao mesmo tempo em que oferece uma oportunidade de participar de uma produção cinematográfica profissional, *Sistemático* também convida o público a refletir sobre as feridas abertas da educação pública, por meio de uma história que espelha a realidade de milhões de brasileiros.