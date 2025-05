Pôr do Sol Cultural no Parque Ecológico do Gama retorna com edições inesquecíveis e atrações gratuitas

Um grupo movido pela boa vontade decidiu ressignificar um dos diversos parques existentes no DF, o Parque Ecológico do Gama. Embora muitas vezes relegado a segundo plano, é parte integrante da cidade que já abriga o parque ecológico da Prainha como referência ambiental.

Inspirados pelo renomado programa “Bolero de Ravel”, que há mais de uma década encanta a capital paraibana, especialmente na Praia do Jacaré, pessoas de todas as partes da capital se reuniram para apreciar o espetáculo do pôr do sol. Essa, foi a inspiração para esse novo capítulo no Parque Ecológico do Gama.

Em 2025 as edições do “Por do Sol no Parque” teve seu início no Domingo de Páscoa, 20/04. A sociedade gamense e pessoas das regiões próximas, puderam celebrar a beleza da vida. Num mundo marcado por tantos problemas, o Parque Ecológico do Gama tornou-se mais do que um refúgio natural, transformando-se em um palco para a revivência das relações humanas e a celebração da solidariedade.

Veja como foi o evento de Abril, ocorrido no domingo de Páscoa, 20/04:

Não deixe de comparecer. Leve sua Família, parentes e amigos. Venham contemplar o maravilhoso entardecer no Parque Vivencial Urbano do Gama,