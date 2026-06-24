Flávio Bolsonaro cogita Bia Kicis como candidata a vice-presidente

Em declaração ao senador, deputada afirmou que está à disposição para ocupar a posição eleitoral que ele considerar mais adequada

A deputada federal Bia Kicis afirmou a Flávio Bolsonaro que pode disputar a posição eleitoral que ele considerar mais conveniente no próximo pleito. A declaração foi dada no momento em que a parlamentar também informou ser pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal , mantendo, no entanto, a possibilidade de mudança no cenário eleitoral.



Segundo Bia Kicis, a definição sobre sua participação na disputa pode ser ajustada de acordo com a estratégia política do grupo. “ Sabe que pode contar comigo na posição que você me colocar ”, enfatizou a deputada ao senador.

A sinalização ocorre em meio às articulações políticas para as eleições e reforça o alinhamento entre os dois nomes do campo conservador. A fala também amplia as especulações sobre uma eventual composição de chapa em que Bia Kicis poderia ocupar o posto de vice-presidente .

Durante a declaração, Flávio Bolsonaro também comentou que viajará novamente aos Estados Unidos para tratar da taxação anunciada pelo governo de Donald Trump. De acordo com o senador, o objetivo é defender interesses do Brasil e dialogar sobre medidas com impacto econômico e político.

“Pela segunda vez, estou indo para os Estados Unidos tentar defender os interesses do povo brasileiro, foi assim com a classificação dos integrantes do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Acho importante para fazer a asfixia financeira”, declarou. Flávio também relatou ter feito um apelo ao ex-presidente norte-americano sobre a medida. “Falei com o Trump: as empresas já são as mais taxadas do mundo pelo governo Lula. Não faça isso, não”, contou o senador.

A movimentação ocorre em um momento de intensificação das articulações políticas e de debates sobre alianças, candidaturas e posicionamentos para a próxima disputa presidencial.