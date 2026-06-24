Flávio Bolsonaro cogita Bia Kicis como candidata a vice-presidente

Em declaração ao senador, deputada afirmou que está à disposição para ocupar a posição eleitoral que ele considerar mais adequada
Segundo Bia Kicis, a definição sobre sua participação na disputa pode ser ajustada de acordo com a estratégia política do grupo. “Sabe que pode contar comigo na posição que você me colocar”, enfatizou a deputada ao senador.
Durante a declaração, Flávio Bolsonaro também comentou que viajará novamente aos Estados Unidos para tratar da taxação anunciada pelo governo de Donald Trump. De acordo com o senador, o objetivo é defender interesses do Brasil e dialogar sobre medidas com impacto econômico e político.
“Pela segunda vez, estou indo para os Estados Unidos tentar defender os interesses do povo brasileiro, foi assim com a classificação dos integrantes do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Acho importante para fazer a asfixia financeira”, declarou.
Flávio também relatou ter feito um apelo ao ex-presidente norte-americano sobre a medida. “Falei com o Trump: as empresas já são as mais taxadas do mundo pelo governo Lula. Não faça isso, não”, contou o senador.