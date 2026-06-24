Ação do programa Terracap Cidadã alia sustentabilidade e solidariedade ao destinar resíduos plásticos para reciclagem e apoio à ONG Patanatampa

A Terracap realizou, em 12 de junho , mais uma entrega de tampinhas plásticas arrecadadas por empregados da Companhia em apoio à ONG Patanatampa . A iniciativa faz parte das ações do programa Terracap Cidadã e vem fortalecendo o engajamento dos empregados em torno de uma causa que une responsabilidade social e consciência ambiental .

As tampinhas arrecadadas são destinadas à ONG por meio de postos de coleta parceiros da iniciativa. Na entrega mais recente, os materiais foram encaminhados à loja Cia Toy, um dos pontos de recebimento da campanha.

Após a coleta, as tampinhas seguem para uma cooperativa de reciclagem, responsável por remunerar a ONG de acordo com o peso do material arrecadado. Os recursos obtidos são revertidos em ações de apoio a animais abandonados, incluindo a distribuição de ração para voluntários que acolhem cães e gatos, além do custeio de castrações realizadas em clínicas parceiras. A participação dos empregados tem sido fundamental para o sucesso da campanha, que demonstra como atitudes simples podem gerar impactos concretos. Ao promover a destinação adequada de resíduos plásticos, a iniciativa contribui para a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, fortalece uma rede de solidariedade voltada à proteção animal. A Terracap agradece a todos que colaboram com a campanha e reforça o convite para que os empregados continuem participando dessa corrente do bem, trazendo suas tampinhas e ajudando a transformar pequenos gestos em grandes resultados.