O Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre (FLISoL) chega à sua edição de 2025 no Distrito Federal com uma programação vibrante e cheia de oportunidades para quem respira tecnologia aberta. Realizado no Centro Universitário Estácio – Campus Taguatinga, o evento transforma o dia 26 de abril em um verdadeiro ponto de encontro entre entusiastas, estudantes, profissionais e curiosos do universo do software livre.

Um Dia Inteiro de Conhecimento Livre

Desde as 8h da manhã até o encerramento às 18h, os participantes terão acesso a palestras, oficinas e workshops cobrindo temas como:

Programação e Desenvolvimento de Software “Como se tornar um programador melhor sem ter que comprar nenhuma IDE” “Desenvolvimento de Apps: Nativo, Híbrido ou Multiplataforma?” “Construindo veículos elétricos com software livre”

Redes e Segurança “Redes Neurais? Nunca vi, nunca fiz, eu só ouço falar…” “Como criar sua própria estação de radioamador para trabalho ou jogos online”

Educação e Acessibilidade “Atividades pedagógicas com Moodle” “LGPD e privacidade dos nossos dados”

Ferramentas Open Source “Espe lhamento de discos com RAID1 via software em Linux” “Ferramentas open source na engenharia”



E ainda: oficinas práticas como a de robótica com Arduino, iniciação em SpringBoot, e a tradicional Oficina de Jogos Livres, que segue ao longo do dia para quem quer aprender se divertindo.

Muito Além das Palestras: Uma Experiência Colaborativa

O FLISoL é mais do que um evento técnico — é uma celebração da cultura colaborativa do software livre. A troca de ideias acontece em todos os corredores: entre uma palestra e outra, no momento do almoço, ou durante a oficina. É a chance perfeita para fazer networking, encontrar potenciais parceiros de projeto ou até descobrir novas oportunidades de carreira.

Mão na Massa e Mente Aberta

Com temas que vão desde a instalação de sistemas Linux com ferramentas como Rancher Desktop e openSUSE, até o uso de ferramentas astronômicas baseadas em software livre, o evento oferece uma rara combinação de teoria, prática e experimentação em tempo real.

Onde e Quando

Data : 26 de abril de 2025

Local : Centro Universitário Estácio – Campus Taguatinga

Endereço: St. G Sul Csg 9 Q Cs Cs 9, 151 – Taguatinga – Brasília, DF, 72035-509

Por Que Participar?

– Atualização profissional

– Aprendizado com especialistas

– Participação em oficinas práticas

– Oportunidades de networking e carreira

– Imersão na filosofia e na comunidade do software livre

Se você quer aprender, compartilhar, contribuir e se divertir em um ambiente inclusivo e colaborativo, o FLISoL-DF é o seu lugar. Traga seu notebook, sua curiosidade e sua vontade de mudar o mundo com código aberto!

Por Danrley Pereira (danrleypereira.com.br)

Do Gama Cidadão

Outro evento relacionado:

https://www.gamacidadao.com.br/conecte-se-com-as-possibilidades-infinitas-da-tecnologia-na-campus-party-brasilia-2024/