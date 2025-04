O CEF 31 de Ceilândia recebeu com muito carinho e muita alegria o Projeto Grooveonline Prevenção.

Tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

O Youtuber e baterista Lucas Gonçalves e a Banda Grooveonline levam muito mais que alegria e entretenimento. As músicas cantadas pelos músicos Denilson Bastos, e Dhemis Messias embalam o dia de todos prendendo a atenção dos presentes.

Um ótimo público

No CEF 31, em torno de 1000 pessoas estiveram na quadra da escola..

Conscientizar, despertar e refletir

Além de conscientizar sobre os malefícios do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promove um momento de reflexão sobre a importância do ser, de estudar e pensar no que será do futuro. Incentivando e motivando. Só depende deles, ter força de vontade, determinação e foco.

Uma escola muito participativa

No CEF 31, durante a apresentação, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Eles chamaram pessoas da plateia para participarem das atividades do dia. No decorrer dos trabalhos, Dhemis Messias chamou professores e servidores para dançarem.

Durante as apresentações, alunos são escolhidos para irem ao palco interagir com a banda Grooveonline e a plateia. Proporcionando momentos de muita alegria e animação.

Uma escola acolhedora:

Dhemis e Lucas, promovem uma batalha de rima tendo como um dos oponentes o Denilson Bhastos.

O CEF 31 de Ceilândia é uma escola muito acolhedora. A equipe do Projeto Grooveonline Prevenção foi recebida com bastante carinho e atenção.

A diretoria da escola preparou um delicioso almoço para toda a equipe, que foi servido no auditório da escola. Com direito a comemoração dos aniversariantes do dia e da semana. Após o almoço, foi distribuído a todos os presentes um chocolate com um lindo cartãozinho.



Toda a equipe do Grooveonline Prevenção se sentiu muito bem acolhida.

Representação de vivências do cotidiano

A Companhia de Teatro Lábios da Lua, realiza um momento muito importante. Utilizando-se das artes cênicas, os integrantes da Cia. dramatizam cenas do cotidiano. Onde representam situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

O Senador Izalci Lucas tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele tem destinado emendas parlamentares para o Projeto, que tem contemplado dezenas de escolas no DF e já alcançou mais de 40 mil alunos.

