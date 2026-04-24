O lançamento da pré-candidatura da senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) ao Senado foi marcado pela demonstração de uma frente ampla partidária no Distrito Federal. Lideranças de diferentes legendas se reuniram no evento e destacaram a capacidade de articulação da senadora, consolidando seu nome como ponto de convergência para um projeto político voltado à reconstrução da cidade.

Leila destacou o compromisso com a população do DF e a responsabilidade de corresponder à confiança recebida. “Estou no Senado para devolver Brasília aos brasilienses. O trabalho que tenho feito é para melhorar a vida daqueles que acordam de madrugada pra pegar ônibus, daqueles que têm medo de voltar pra casa e passam horas nas filas dos hospitais”, disse. Para ela, o papel da política precisa estar conectado com a realidade das pessoas: “Política não é meio de vida. Política é meio de transformação.”

Pré-candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass reforceu o histórico de atuação da senadora e defendeu sua reeleição. “A política é um ato de amor. De acolhimento e respeito. É cuidar das pessoas, como a senadora Leila vem fazendo desde 2019. É com esse time que Leila vem montando que vamos mudar a cidade. Ela tem sido importante nos diálogos que temos conduzido com partidos do nosso campo e com pessoas comprometidas em construir um novo projeto para a nossa cidade”, afirmou.

Já o pré-candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PSB, Ricardo Capelli destacou o peso da reeleição de Leila para o DF e para o Brasil. “A eleição da Leila não é uma eleição qualquer. A democracia no Brasil não está consolidada. E ter Leila no Senado é a certeza da defesa dos brasilienses e dos brasileiros. Essa eleição é para escolhermos aqueles que têm coragem e ousadia para mudar a realidade de Brasília e consolidar a democracia”, afirmou.

Os partidos de oposição ao governo atual têm conduzido um movimento de união inédito no Distrito Federal com o objetivo de construir uma alternativa política ao atual governo. A articulação entre legendas historicamente alinhadas no campo progressista também está sendo feita com partidos de centro-direita que fazem oposição à gestão local, ampliando a base de construção para as eleições de 2026.

Leila assumiu a presidência do PDT-DF em 2023 com a missão de reaproximar o partido das bases. O diálogo direto com a população e as ações desenvolvidas no mandato contribuíram para o fortalecimento da legenda no Distrito Federal, que registrou a filiação de cerca de 800 novos integrantes nesse período.

Unidade política e reconstrução do DF

A deputada distrital e pré-candidata ao Governo do DF, Paula Belmonte (PSDB-DF), lembrou que sua entrada na política foi motivada por conversas com Leila sobre a necessidade de reconectar a política com as pessoas. “Precisamos de pessoas que fazem política pensando nas pessoas, com ética. A boa política é feita para as pessoas”, afirmou.

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) ressaltou a importância da candidatura para o momento político da capital. “Brasília precisa de uma mulher que mostra a sua garra. É simbólico estarmos aqui no aniversário da cidade, que não tem dono. Ela é do brasiliense que constrói nossas cidades todos os dias. O Brasil e Brasília precisam de Leila, que faz da política um instrumento de transformação”, disse.

Para o presidente do PV no DF, Eduardo Brandão, a capacidade de diálogo da senadora é central para a construção dessa unidade. “A Leila consegue unir o nosso campo”, afirmou. A mesma avaliação foi feita pelo deputado federal Reginaldo Veras: “Leila consegue unir os campos”.

O deputado distrital Gabriel Magno também destacou o momento político da cidade. “Estamos ao lado de Leila para reconstruir a nossa cidade e prender aqueles que roubaram nossa cidade e destruíram os serviços públicos”, afirmou.

Assista ao vivo do Portal Gama Cidadão direto da sede do PDT:

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Fotos: Julia Arvellos