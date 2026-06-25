Gama derrota o Mixto e sai em vantagem na Série D

O Gama venceu o Mixto por 2 a 1 na noite de 20 de junho de 2026, no Estádio Dutrinha, em Cuiabá, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do Distrito Federal jogará por um empate na partida de volta para avançar à próxima fase.

A equipe candanga construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Felipe Clemente abriu o placar aos 11 minutos, e Ramon ampliou aos 42, com um chute no ângulo. O Mixto reagiu na etapa final e diminuiu com Flávio Henrique, aos 9 minutos, após assistência de cabeça de Luigi.

Depois do gol, o time mato-grossense pressionou em busca do empate, mas o Gama conseguiu segurar a vantagem com boa organização defensiva e intervenções importantes do goleiro Renan Rinaldi. Mesmo sob pressão, o alviverde ainda levou perigo em contra-ataques e voltou para casa com um resultado importante no confronto.