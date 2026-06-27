Evento reuniu cerca de 500 pessoas no último domingo e destacou a importância da convivência pacífica e do engajamento comunitário

No último domingo, 21 de junho, o Gama recebeu a XXVI Caminhada da Paz, que reuniu um público flutuante de cerca de 500 pessoas, segundo a Polícia Militar. A concentração foi realizada no estacionamento do Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, ponto de partida da mobilização em defesa da paz, do respeito e da união entre as pessoas.

Promovido pelo Rotary Club do Gama, o evento contou com o apoio da Casa da Amizade, do Distrito 4530, da Administração Regional do Gama, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), do 16º Grupamento de Bombeiro Militar (16º GBM), da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde (DIRAPS), da Secretaria de Saúde do DF, da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (SEDET-DF), dos Corredores de Rua do Gama (CORGAMA), da Coordenação Regional de Ensino do Gama (CRE Gama), do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg Urbano), do SENAC, do Gama Shopping, da Associação Comercial e Industrial do Gama (ACEIG), da Associação Maria da Conceição (ASMAC) e com a cobertura do Portal Gama Cidadão, entre outros apoiadores.

Entre as autoridades presentes estiveram a administradora regional do Gama, Thábata Norrana; o deputado distrital Agaciel Maia, que tradicionalmente participa da caminhada; o Conselheiro Tutelar Warley Marques; o ex-secretario de segurança pública Sandro Avelara; o delegado da 14ª DP William Andradea; o pré-candidato a deputado federal Coronel Moreno (PP); a ex-secretária de Justiça e Cidadania e pré-candidata a deputada distrital Marcela Passamani; o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial da Sejus-DF, Juvenal Araújo; o empresário e pré-candidato a deputado federal José Humberto; o empresários e pré-candidato a deputado distrital Wellington Mega; o empresários e pré-candidato a deputado distrital Pedro do Ovo; e o ex-governador do Distrito Federal e pré-candidato José Roberto Arruda, que também marcou presença no evento.

A caminhada reuniu moradores, lideranças, políticos e apoiadores em um momento de reflexão coletiva, reforçando uma mensagem de amor, respeito, paz e união. Uma das cenas mais emblemáticas foi ver situação e oposição marchando juntas pela paz: o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-secretário de Governo do DF, José Humberto — antigos aliados que hoje estão em lados opostos — protagonizaram uma trégua temporária em nome da Caminhada da Paz do Gama. A iniciativa já se consolidou como uma das ações simbólicas mais importantes da cidade na defesa da convivência pacífica e da cultura de paz.

“Foi maravilhoso participar do evento. O que mais me impressionou foi a adesão: muita gente, tudo muito bonito. Todos de branco, simbolizando a paz que queremos para as nossas vidas e para a vida do próximo. É muito importante dizer que este evento tem a força do Rotary Club do Gama e também da Casa da Amizade. É uma grande integração da cidade, que luta por esse tema da paz.”, ressalta José Humberto, ex-secretário de Governo do DF “O Gama é uma cidade que tem alma. As pessoas se unem, e essa Caminhada pela Paz tem um simbolismo muito grande. Antigamente, o Gama era uma cidade muito violenta, mas hoje, com esses movimentos da comunidade, é uma cidade tranquila, que tem paz e baixos índices de criminalidade. Então, eu estou sempre com o Gama.” , disse. Arruda, ex-governador do DF

“A primeira Caminhada da Paz no Gama foi realizada em 1983, em comemoração ao aniversário do Rotary Internacional e ao Dia da Paz, celebrado mundialmente. A XXVI Caminhada da Paz atingiu seu objetivo ao promover entretenimento sociocultural para a comunidade local e do entorno, com ampla participação da população. A iniciativa também trouxe à reflexão temas sociais importantes, como a violência contra crianças, adolescentes e idosos, além do combate à homofobia de qualquer espécie, e estimulou a prática esportiva e o lazer como ferramentas de saúde física e mental. A paz é necessária e deve estar sempre em evidência. Vimos que todos estavam unidos no mesmo propósito. O Rotary cumpriu, assim, uma de suas missões, que é unir povos e nações. Não é um sonho, é uma realidade.”

Francolino Lustosa Rodrigues, diretor comunitário do Conseg Urbano do Gama e organizador da Caminhada da Paz.

“É uma alegria estar aqui no Gama, fazendo parte desta Caminhada pela Paz. Hoje, vemos tantas pessoas pensando no próximo, pessoas que amam o Gama, que moram aqui e carregam esta cidade no coração. A gente sabe que o Gama merece o melhor. Inclusive, precisamos olhar com atenção para tantas mulheres que estão em casa sofrendo violência, chorando e clamando por socorro. Precisamos nos unir, com responsabilidade de toda a sociedade, para cuidar e zelar pela segurança da nossa cidade.” enfatiza Marcela Passamani

Ao final do percurso, foram realizados sorteios de brindes para os participantes. O organizador Francolino Lustosa, pioneiro na realização do evento, agradeceu aos rotarianos do Rotary Club do Gama e do Distrito 4530, na pessoa da governadora Dina Machado, além dos parceiros que contribuem para o fortalecimento da caminhada, que segue crescendo no Entorno Sul do Distrito Federal.