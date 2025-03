Estão abertas as inscrições para as oficinas de capacitação do projeto Café Empreendedor, que ocorrerão nas cidades do Gama e Paranoá entre os dias 26 deste mês e 2 de abril, com carga horária de 16 horas. Durante as atividades, serão oferecidos café da manhã e almoço para os participantes.

As oficinas contam com cinco módulos – Educação Financeira, Técnicas de Vendas, Empreendedorismo, Processo Decisório e Criatividade (programa Prospera e simulação prática em grupo) -, além de Práticas de Gestão da Informação (gestão de recursos e de tempo).

O Café Empreendedor é um programa de empreendedorismo social voltado para a inclusão produtiva e a geração de renda. A iniciativa oferece capacitação empreendedora com o objetivo de formar 480 pessoas residentes em oito regiões administrativas do Distrito Federal: Estrutural, Samambaia, Ceilândia, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Gama, Paranoá e Sol Nascente.

O projeto visa a ampliar as oportunidades no mercado de trabalho e incentivar a geração de renda. Os participantes que concluírem a capacitação receberão insumos para aplicar os conceitos teóricos de técnicas de vendas e empreendedorismo, desenvolvendo habilidades essenciais e adquirindo experiência prática para o sucesso como empreendedores.

Podem se inscrever no Café Empreendedor moradores do Distrito Federal com idade acima de 18 anos. As inscrições podem ser feitas nas agências do trabalhador ou no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF)