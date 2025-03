Escolas do Areal e Santa Maria foram contempladas com a apresentação do Projeto Grooveonline Prevenção

O projeto segue com sua série de apresentações, promovendo dias incríveis nas escolas.Tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

Promovendo momentos notáveis, o Youtuber e baterista Lucas Gonçalves e a Banda Grooveonline levam muito mais que alegria e entretenimento. As músicas cantadas pelos músicos Denilson Bastos, e Dhemis Messias embalam o dia de todos prendendo a atenção dos presentes.

Um bom público

No Vila Areal, havia público de 500 pessoas na quadra da escola..

Já no Centro de Ensino Médio 404, o público foi em torno de 1350 participantes.

Semear, despertar e refletir

Não só conscientizar sobre os malefícios do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promove um momento de reflexão sobre a importância do ser, de estudar e pensar no que será do futuro. Incentivando e motivando os presentes, reforçando a todos, que podem ser tudo o que quiserem. Só depende deles, ter força de vontade, determinação e foco. Estudar é preciso, para que se tenha um futuro promissor lá na frente.

A cada escola, a cada apresentação, tem-se a certeza de que a semente do bem foi plantada. A cada dia, o Projeto Grooveonline Prevenção vai cativando e surpreendendo, motivando e inspirando.

Escolas muito participativas

Durante as apresentações, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Chamando pessoas da plateia para participarem das atividades do dia. No decorrer dos trabalhos, Dhemis Messias chamou professores e servidores para dançarem.

No CEF Vila Areal, na terça-feira (25), alunos participaram de uma batalha de rima. Tendo como um dos oponentes Dhemis Messias. Ian levou a plateia ao delírio.

Veja como foi o período da manhã no Vila Areal:

No CEM 404, de Santa Maria, durante as apresentações, alunos foram escolhidos para irem ao palco interagir com a banda Grooveonline e a plateia. Proporcionando momentos de muita animação e alegria.

O aluno Jeam participou das atividades mostrando todo seu talento. Jean mostrou-se muito desinibido no palco, cantou músicas e animou a galera.

O aluno José foi ao palco junto com o Arthur fizeram uma batalha de rima. Josué também também fez batalha com o músico Denilson Bhastos em seguida com Dhemis Messias. Josué mostrou ter um don pra música e uma enorme facilidade em fazer rimas de improviso. Confira:

Na parte da tarde também teve mais uma rodada de batalha de rima entre alunos e a banda Grooveonline. Confira:

Representação de vivências do cotidiano

A Companhia de Teatro Lábios da Lua, realiza um momento muito importante. Utilizando-se das artes cênicas, os integrantes da Cia. dramatizam cenas do cotidiano. Onde representam situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

O Senador Izalci Lucas tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele tem destinado emendas parlamentares para o Projeto, que tem contemplado dezenas de escolas no DF e já alcançou mais de 40 mil alunos.

