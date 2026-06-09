O Sociedade Esportiva do Gama empatou em 2 a 2 com a Associação Atlética Aparecidense neste domingo (7), no estádio Estádio Walmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, em partida válida pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto também marcou o encerramento da primeira fase da competição.

Com o resultado, a equipe gamense encerra a primeira fase com uma campanha histórica e invicta, alcançando 93% de aproveitamento. Em 10 partidas disputadas, o alviverde venceu nove jogos e empatou apenas um, sem sofrer derrotas.

O primeiro adversário do Gama na segunda fase será o Mixto Esporte Clube. O jogo de ida está marcado para o dia 20 de junho, no Mato Grosso, enquanto a partida de volta acontece no dia 27 de junho, no Bezerrão.

Torcedores denunciam falta de informação sobre gratuidade para idosos

Apesar da boa campanha dentro de campo, uma denúncia recebida pela redação do Portal Gama Cidadão chamou atenção para possíveis problemas na organização do acesso de idosos ao estádio.

Segundo relato de um morador e torcedor, que preferiu não se identificar, havia uma placa na bilheteria informando que idosos acima de 60 anos tinham direito à gratuidade. No entanto, ao chegarem na entrada do estádio, muitos idosos foram informados de que precisariam retornar à bilheteria para retirar um ingresso físico.

O problema, segundo a denúncia, é que somente ao retornar à bilheteria os torcedores descobriam que a gratuidade estaria limitada a apenas 500 ingressos destinados ao público idoso.

“Isso demonstra falta de respeito com o torcedor idoso do Gama”, relatou o denunciante à redação.

A situação gerou reclamações e questionamentos sobre a clareza das informações disponibilizadas ao público antes da partida. Para os torcedores, caso exista limitação na quantidade de ingressos gratuitos, essa informação deveria estar amplamente divulgada desde o início, evitando deslocamentos desnecessários, filas e constrangimentos.

A denúncia também cobra posicionamento dos órgãos de fiscalização e defesa dos direitos do consumidor e da pessoa idosa, como a Defensoria Pública do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

“Afinal, o idoso acima de 60 anos tem direito à gratuidade ou não?”, questiona o torcedor.

A falta de comunicação clara sobre as regras da gratuidade teria pego muitos torcedores de surpresa. Como dizia o apresentador Chacrinha: “Quem não se comunica, se trumbica”.