Parque da Cidade ganha pista de alta velocidade

Equipamento doado pelo Comitê Olímpico do Brasil passa a integrar os espaços esportivos da capital como legado permanente dos Jogos da Juventude 2025

Brasília ganha, nesta quarta-feira (3), mais um equipamento voltado à prática esportiva e ao lazer da população. A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) inauguram, às 15h, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, a pista de velocidade doada pelo COB como legado dos Jogos da Juventude 2025, realizados na caEsportepital federal.

“A edição de Brasília foi histórica e queremos ampliar esse impacto positivo com a doação da pista de velocidade, que fez muito sucesso durante os Jogos e agora estará à disposição da população no Parque da Cidade” Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil

O equipamento foi um dos destaques do Centro de Convivência dos Jogos da Juventude e agora passa a integrar de forma permanente a estrutura esportiva do Parque da Cidade, ampliando as opções de atividades para crianças, jovens e adultos.

A pista de velocidade é uma atração interativa que mede a velocidade máxima alcançada pelo participante durante uma corrida curta. O atleta realiza uma arrancada em um percurso de aproximadamente 30 metros e, ao passar pelo ponto de captação, um radar registra sua velocidade em tempo real.

Interesse pelo atletismo

Além de incentivar a prática esportiva, o equipamento desperta o interesse pelo atletismo e por outras modalidades, sendo utilizado em ações educativas, projetos sociais e eventos esportivos realizados em todo o país.

Para o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, a entrega do equipamento reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal com a ampliação dos espaços destinados à prática esportiva.

“Receber esse legado do Comitê Olímpico do Brasil é motivo de orgulho para Brasília. Os Jogos da Juventude deixaram marcas importantes para a cidade, e essa pista de velocidade é mais uma delas. Nosso objetivo é incentivar cada vez mais a população a ocupar os espaços públicos com esporte, lazer e qualidade de vida. O Parque da Cidade é um dos maiores símbolos dessa política e agora passa a contar com mais uma estrutura moderna, acessível e capaz de despertar o interesse de crianças e jovens pelo esporte”, afirmou Renato Junqueira.

“O COB tem mantido uma preocupação constante em ser um vetor de transformação por onde passa. Os Jogos da Juventude são a principal competição que realizamos e entendemos que é fundamental deixar um legado nas cidades que nos recebem. A edição de Brasília foi histórica e queremos ampliar esse impacto positivo com a doação da pista de velocidade, que fez muito sucesso durante os jogos e agora estará à disposição da população no Parque da Cidade”, destacou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta.

Compacta e de fácil instalação, a pista permite ainda a realização de diferentes desafios esportivos, podendo ser utilizada em atividades recreativas, educativas e de treinamento esportivo.

A iniciativa reforça o legado deixado pelos Jogos da Juventude 2025 e consolida Brasília como uma cidade comprometida com o desenvolvimento do esporte, a formação de novos talentos e a promoção de hábitos saudáveis para toda a população.

Serviço

Inauguração da pista de velocidade doada pelo COB

→ Data: 3 de junho de 2026

→ Horário: 15h

→ Local: Parque da Cidade Sarah Kubitschek – Estacionamento 10

*Com informações da Secretaria de Esportes e Lazer