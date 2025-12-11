    Gama recebe concertos natalinos pelos 18 anos dos Meninos do Itapoã

    Projeto celebra 18 anos com apresentações gratuitas e reforça sua missão de transformação social por meio da música.

    O Coral e Orquestra Meninos do Itapoã, um dos mais reconhecidos projetos sociais de formação musical do Distrito Federal, celebra 18 anos com uma programação especial de concertos natalinos em várias regiões do DF — incluindo o Gama, que receberá o evento principal da temporada.

    Criado em 2007 pelo músico e professor Júlio César Pereira Angelo, o projeto atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo aulas gratuitas de canto coral, sopros, cordas, madeiras e percussão. Em quase duas décadas de atuação, mais de 5 mil crianças e adolescentes já foram beneficiados diretamente em diversas cidades do DF.

    Além da formação musical, o Instituto promove atendimento odontológico, oftalmológico e psicológico, além de distribuir cestas básicas, impactando cerca de 500 alunos diretamente e mil indiretamente — trabalho que fortalece laços comunitários e amplia oportunidades para famílias das periferias do DF.

    Trajetória de Destaque e Reconhecimento

    Com repertório que ultrapassa 100 obras, passando pela música clássica, MPB, samba e jazz, o Coral e Orquestra Meninos do Itapoã já subiu a palcos de grande visibilidade. O projeto se apresentou para o Presidente da República, participou da cerimônia de chegada da tocha olímpica no Palácio do Planalto e dividiu o palco com artistas como Arthur Moreira Lima, Vagner Tiso e Murilo Rosa.

    O grupo também já realizou concertos no CCBB, em embaixadas e em importantes eventos culturais do DF. Mesmo sem patrocínio fixo, o projeto se mantém graças às apresentações e ao apoio de parceiros e doadores.

    Concertos de Natal e Aniversário – Dezembro de 2025

    A população do Distrito Federal está convidada a celebrar gratuitamente a maioridade do projeto com uma série de apresentações especiais.

    Programação completa:

    DataDiaHorárioLocal
    11/12Quinta19h30Praça Central do Gama Shopping — Concerto Especial de 18 anos
    11/12Quinta18h30Gama Shopping
    12/12Sexta18h30Gama Shopping
    13/12Sábado18h30Vila do Natal – Esplanada dos Ministérios
    14/12Domingo9h00Parque Jardim Botânico
    15/12Segunda9h00Hospital da Criança
    16/12Terça19h00ParkShopping
    17/12Quarta18h30Vila do Natal – Esplanada
    18/12Quinta9h00Itapoã (local a definir)
    19/12Sexta10h00Vara da Infância e Juventude (VIJ-DF)
    20/12Sábado18h30Igreja de Deus no Gama
    21/12Domingo8h30Igreja K (local a definir)

    Destaque:
    O concerto oficial de 18 anos será realizado no dia 11 de dezembro, às 19h30, na Praça Central do Gama Shopping.

    Um Projeto que Transforma Realidades

    Em constante expansão, o Instituto Meninos do Itapoã tem como meta alcançar as 10 cidades com maior índice de criminalidade do DF até 2026, reforçando sua vocação de transformação social por meio da arte.

    Saiba Mais e Apoie o Projeto

    Conheça a trajetória do Meninos do Itapoã:
    • Reportagem no Fantástico – TV Globo
    • Vídeo institucional no YouTube

    Doações, parcerias e apoio público são essenciais para manter e ampliar o impacto do projeto.

    Galeria de fotos

    Contato para Imprensa, Parcerias e Apresentações

    Júlio César Pereira Angelo — Maestro e Fundador
    📞 (61) 98571-2262
    📧 [email protected]

    Sarah D. P. Angelo — Contato Institucional
    📞 (61) 98571-2261
    📧 [email protected]

