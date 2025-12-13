Projeto em parceria com a UnB promove aulas práticas de informática, uso do celular e segurança online

O Centro Universitário Unieuro realiza neste sábado (13/12), a partir das 9h, a formatura de 23 idosos do Curso de Informática Básica, no auditório do Campus Águas Claras.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Unieuro e a Universidade do Envelhecer (UniSER), programa da Universidade de Brasília (UnB), voltada à ampliação da inclusão digital da população idosa.

Ao longo de 80 horas de aulas práticas, os participantes aprenderam a utilizar computadores e smartphones, navegar na internet, operar programas como Word e Excel, realizar compras online e identificar golpes eletrônicos.

O curso, que é gratuito, também incluiu orientações de segurança digital e uso cotidiano de tecnologias. O objetivo é garantir autonomia aos alunos.

O programa já beneficiou mais de 300 idosos do Distrito Federal desde 2018 e conta com o apoio de estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação, que atuam como monitores e facilitadores.

“A iniciativa busca ampliar a inclusão digital da população idosa, para que desenvolvam autonomia e habilidades essenciais no uso de tecnologias do dia a dia”, afirma o professor Michel Junio. Segundo ele, muitos participantes relatam que passaram a realizar tarefas digitais de forma independente após o treinamento.

“A parceria entre o Unieuro e a UniSER/UnB é um exemplo de como as instituições de ensino superior podem contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, humana e tecnológica”, afirma a coordenadora do curso, professora Grazielle Seabra.

Segundo dados do IBGE (2024), embora 69,8% das pessoas com 60 anos ou mais utilizem a internet, os idosos ainda representam a maior parte dos 20 milhões de brasileiros offline. Entre aqueles que não acessam a rede, 66% alegam não saber usar tecnologia — o que reforça a importância de iniciativas como esta.

Serviço

Formatura do Curso de Informática Básica para Idosos – Unieuro

Data: 13 de dezembro de 2025

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório do Campus Águas Claras – Av. das Castanheiras, s/n, Lote 3700, Águas Claras