Em uma tarde de superação e resistência diante da própria pressão, o Gama reverteu a desvantagem do jogo de ida, venceu o Porto Velho por 2 a 0 no tempo normal e confirmou a classificação para as oitavas de final da Série D nos pênaltis, por 5 a 4, neste domingo (12), no Bezerrão. Com o estádio pulsando e a torcida empurrando até o último lance, o Alviverde transformou um cenário improvável em uma das atuações mais marcantes da temporada.
A insistência, porém, foi recompensada. Em chute de longa distância de Ramon, o goleiro espalmou para o meio da área, e Henrique Almeida apareceu bem para aproveitar a sobra e abrir o placar. O gol incendiou o Bezerrão e devolveu ao Gama não apenas a esperança, mas a convicção de que a classificação era possível. Embalado pelo apoio vindo das arquibancadas, o time passou a jogar com ainda mais intensidade, empilhando atacantes e empurrando o Porto Velho para dentro do próprio campo.
Nas penalidades, o drama continuou. O Porto Velho converteu sua primeira cobrança com Douglas, e o Gama respondeu com Lucas de Paula. A disputa seguiu equilibrada até que a equipe rondoniense desperdiçou uma das cobranças, abrindo a brecha que o Alviverde precisava. Coube a Gabriel Lima a responsabilidade da batida decisiva. Com frieza, o lateral bateu no canto e sacramentou a classificação, fazendo o estádio inteiro vibrar em uma celebração de alívio, orgulho e superação.
A vaga conquistada no Bezerrão simboliza mais do que uma classificação. Representa a força de um time que se recusou a aceitar a eliminação, sustentou a coragem mesmo diante da dificuldade e encontrou na entrega coletiva o caminho para seguir sonhando. Agora, o Periquito aguarda o vencedor do duelo entre América-RN e Trem Desportivo Clube para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Série D.
Ficha técnica
Gama-DF (5) 2 x 0 (4) Porto Velho-RO
Competição: Campeonato Brasileiro Série D – terceira fase
Data: 12/07
Local: Estádio Bezerrão, Brasília-DF
Horário: 16h
Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Ingrede Santos
Quarto árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto
Gama-DF: Renan Rinaldi; Michel (Iran), Zulu, Darlan, Gabriel Lima, Moisés (Kennedy), David Lucas (Lucas Lourenço), Willian Jr., Renato (Henrique Almeida), Ramon (Lucas de Paula) e Felipe Clemente.
Técnico: Luís Carlos Souza
Gols: Henrique Almeida e Felipe Clemente
Técnico: Rodrigo Fonseca
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