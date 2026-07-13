Em uma tarde de superação e resistência diante da própria pressão, o Gama reverteu a desvantagem do jogo de ida, venceu o Porto Velho por 2 a 0 no tempo normal e confirmou a classificação para as oitavas de final da Série D nos pênaltis, por 5 a 4, neste domingo (12), no Bezerrão. Com o estádio pulsando e a torcida empurrando até o último lance, o Alviverde transformou um cenário improvável em uma das atuações mais marcantes da temporada.

Depois de ter perdido por 2 a 0 no primeiro confronto, o time candango entrou em campo precisando devolver o placar para seguir vivo. E fez isso com personalidade. Desde os minutos iniciais, o Gama tomou a iniciativa, controlou a posse de bola e se lançou ao ataque em busca da virada. A equipe rondou a área adversária, pressionou pelos lados e tentou furar a marcação compacta do Porto Velho, que apostava em linhas baixas e pouca exposição.

Mesmo com maior volume de jogo, o Gama encontrou dificuldades para transformar domínio em chances claras na primeira etapa. O Porto Velho fechava espaços, congestionava o meio-campo e obrigava o Alviverde a insistir em bolas paradas e cruzamentos. Em uma das melhores oportunidades antes do intervalo, David Lucas arriscou em cobrança de falta, mas o goleiro adversário apareceu atento para evitar o gol.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Luís Carlos Souza mexeu na equipe para aumentar a agressividade ofensiva. A entrada de Kennedy deu mais amplitude ao time e ajudou a empurrar o adversário ainda mais para trás. O Gama cresceu no jogo, intensificou a pressão e passou a criar chances mais perigosas. Aos 13 minutos, Ramon teve a melhor oportunidade até então ao aparecer livre na área, mas finalizou para fora.

A insistência, porém, foi recompensada. Em chute de longa distância de Ramon, o goleiro espalmou para o meio da área, e Henrique Almeida apareceu bem para aproveitar a sobra e abrir o placar. O gol incendiou o Bezerrão e devolveu ao Gama não apenas a esperança, mas a convicção de que a classificação era possível. Embalado pelo apoio vindo das arquibancadas, o time passou a jogar com ainda mais intensidade, empilhando atacantes e empurrando o Porto Velho para dentro do próprio campo.

Quando o relógio parecia conspirar contra, veio o lance que mudou a história da tarde. Já nos acréscimos, após cruzamento de Willian Jr. , Felipe Clemente , o Ninja, apareceu na área para marcar o segundo gol e empatar o confronto no agregado. O Bezerrão explodiu. O que antes era pressão virou confiança. O que era desvantagem virou impulso.

Nas penalidades, o drama continuou. O Porto Velho converteu sua primeira cobrança com Douglas, e o Gama respondeu com Lucas de Paula. A disputa seguiu equilibrada até que a equipe rondoniense desperdiçou uma das cobranças, abrindo a brecha que o Alviverde precisava. Coube a Gabriel Lima a responsabilidade da batida decisiva. Com frieza, o lateral bateu no canto e sacramentou a classificação, fazendo o estádio inteiro vibrar em uma celebração de alívio, orgulho e superação.

A vaga conquistada no Bezerrão simboliza mais do que uma classificação. Representa a força de um time que se recusou a aceitar a eliminação, sustentou a coragem mesmo diante da dificuldade e encontrou na entrega coletiva o caminho para seguir sonhando. Agora, o Periquito aguarda o vencedor do duelo entre América-RN e Trem Desportivo Clube para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Série D.

Ficha técnica

Gama-DF (5) 2 x 0 (4) Porto Velho-RO

Competição: Campeonato Brasileiro Série D – terceira fase

Data: 12/07

Local: Estádio Bezerrão, Brasília-DF

Horário: 16h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Ingrede Santos

Quarto árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto

Gama-DF: Renan Rinaldi; Michel (Iran), Zulu, Darlan, Gabriel Lima, Moisés (Kennedy), David Lucas (Lucas Lourenço), Willian Jr., Renato (Henrique Almeida), Ramon (Lucas de Paula) e Felipe Clemente.

Técnico: Luís Carlos Souza

Gols: Henrique Almeida e Felipe Clemente

Porto Velho-RO: Jonathan (Serjão), Gabriel Davis (Lucas), Douglas, Jeferson (Kadu Barone), João Victor, Aisley, Rikelkme Luiz (Luan Viana), Ruan Costa (Wallace), Wallhepph, França e Esquerdinha.

Técnico: Rodrigo Fonseca