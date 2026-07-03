GDF inaugura Caps III no Gama com atendimento 24h

Nova unidade vai atender moradores do Gama e de Santa Maria, com acolhimento especializado para transtornos mentais graves e funcionamento ininterrupto
R$ 4 milhões, tem 741 m² e amplia o acesso ao atendimento especializado para moradores do Gama e de Santa Maria, beneficiando uma população estimada em 260 mil habitantes.
O Caps III é um serviço do SUS voltado ao cuidado de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. O diferencial da estrutura é o funcionamento 24 horas por dia, com acolhimento noturno para pacientes em situação de crise, equipe multiprofissional e leitos de acolhimento integral.
Além do atendimento clínico, o novo Caps terá foco na reinserção social dos usuários, com grupos terapêuticos, atividades externas e ações de geração de renda, como oficinas de crochê e horta. A expectativa é que a unidade acolha, em média, 100 pessoas por dia.
Atualmente, o Distrito Federal conta com 18 Caps. A rede será ampliada com novas unidades, incluindo um Caps Infantojuvenil em Ceilândia e um Caps Álcool e Outras Drogas em Taguatinga, além das entregas recentes no Gama, Recanto das Emas e Cruzeiro.
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