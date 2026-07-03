GDF inaugura Caps III no Gama com atendimento 24h

Nova unidade vai atender moradores do Gama e de Santa Maria, com acolhimento especializado para transtornos mentais graves e funcionamento ininterrupto

O Governo do Distrito Federal inaugurou o novo Caps III do Gama , reforçando a rede pública de saúde mental na região Sul do DF. A unidade foi construída com investimento de cerca de R$ 4 milhões , tem 741 m² e amplia o acesso ao atendimento especializado para moradores do Gama e de Santa Maria , beneficiando uma população estimada em 260 mil habitantes .

O Caps III é um serviço do SUS voltado ao cuidado de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. O diferencial da estrutura é o funcionamento 24 horas por dia, com acolhimento noturno para pacientes em situação de crise, equipe multiprofissional e leitos de acolhimento integral.

A gerente da unidade, Adriana Câmara , destacou que a entrega atende a uma demanda histórica da comunidade. Segundo ela, o atendimento será iniciado de forma gradual. “ Inicialmente, vamos atender até as 22h, até organizar a equipe e o trabalho todo. Mas já vamos estar de portas abertas. Esses pacientes hoje são atendidos no Riacho Fundo. Então, agora eles vão ser atendidos no próprio território ”, afirmou.

Além do atendimento clínico, o novo Caps terá foco na reinserção social dos usuários, com grupos terapêuticos, atividades externas e ações de geração de renda, como oficinas de crochê e horta. A expectativa é que a unidade acolha, em média, 100 pessoas por dia.

Durante a inauguração, que contou com a presença da vice-governadora Celina Leão , o secretário de Saúde, Juracy Lacerda , ressaltou o impacto da nova unidade para pacientes e familiares. A estrutura entra agora na etapa final de preparação, com treinamento das equipes, instalação de equipamentos e organização dos fluxos de atendimento.

Atualmente, o Distrito Federal conta com 18 Caps. A rede será ampliada com novas unidades, incluindo um Caps Infantojuvenil em Ceilândia e um Caps Álcool e Outras Drogas em Taguatinga, além das entregas recentes no Gama, Recanto das Emas e Cruzeiro.

Com informações da Agência Brasília, com adaptações. Foto: Matheus Borges/Agência Brasília.