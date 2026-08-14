Gamenses esgotam ingressos para Gama x São José no Bezerrão

Em menos de 48 horas, a torcida do Gama esgotou os ingressos para o duelo contra o São José-RS, neste domingo (16/8), às 16h, no Bezerrão, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com carga estimada em 16,9 mil entradas, o estádio estará lotado para a partida que pode garantir o acesso do clube à Série C de 2027. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Porto Alegre, o Gama precisa vencer no Distrito Federal. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

A força da torcida gamense já é apontada como a maior preocupação dos rivais: segurar o time do Gama em casa durante os 90 minutos, diante de um Bezerrão lotado, será um dos grandes desafios do São José-RS.

Crianças de até 12 anos ainda têm entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingresso, conforme as regras divulgadas pelo clube. A entrada será setorizada, e cada torcedor deverá utilizar exclusivamente o portão correspondente ao setor indicado no bilhete.