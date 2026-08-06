Obras por toda a cidade mudam a história de Valparaiso de Goiás

A cidade goiana de Valparaíso de Goiás, localizada na região sul do Entorno do DF, vive um momento de uma ampla frente de obras de infraestrutura. As ações do governo municipal estão transformando diferentes regiões do município. Elas incluem drenagem, pavimentação asfáltica, construção de calçadas e melhorias urbanas, levando mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores de bairros que aguardavam há anos por investimentos.

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, coordenada pelo vice-prefeito Waguinho, as intervenções avançam em bairros como, Céu Azul, Jardim Oriente, Cruzeiro do Sul, Ipanema, Jockey Club, Vila Isabel, Marajó e Santa Rita. Os serviços que buscam solucionar problemas históricos e melhorar as condições de circulação e acesso.

“Estamos levando infraestrutura para bairros que esperaram por essas melhorias durante muitos anos. Nosso objetivo é avançar cada vez mais, com obras que resolvam problemas, melhorem a mobilidade e tragam mais segurança e qualidade de vida para quem mora em Valparaíso. É um trabalho que precisa chegar a todas as regiões da cidade”, destaca o prefeito.

Asfalto, calçadas, esgoto e drenagem pluvial em diversos bairros

As obras de asfalto, calçadas e infraestrutura representam uma mudança importante para os moradores da cidade. A pavimentação contribui para reduzir os transtornos causados pela lama e pela poeira, enquanto as novas calçadas ampliam a segurança e facilitam o deslocamento de pedestres.

Um exemplo é o bairro Jockey Club, onde as melhorias acontecem em diferentes frentes. O bairro recebe obras de drenagem para auxiliar no enfrentamento dos alagamentos. A unidade de saúde do bairro foi reformada. No momento seguem os trabalhos de pavimentação asfáltica. São intervenções que atendem demandas antigas da comunidade e transformam a realidade de quem conviveu por décadas com ruas sem a infraestrutura adequada e muitas vezes abandono por parte do poder público municipal.

“Para quem mora aqui, é uma mudança que a gente esperava há muito tempo. Antes era lama quando chovia e muita poeira nos períodos secos. Ver a drenagem, a unidade de saúde reformada e agora o asfalto chegando mostra que o bairro está recebendo a atenção que precisava”, relata um morador do Jockey Club.

Outra frente de destaque está no Jardim Oriente, onde, em parceria com a Goinfra e com apoio do Governo de Goiás, está sendo realizada a pavimentação de 100% do bairro. O investimento é de R$ 5 milhões, com aplicação de asfalto CBUQ, garantindo uma pavimentação mais resistente e adequada ao tráfego. A obra representa um avanço importante para a mobilidade urbana e para a redução dos transtornos provocados por buracos, poeira e alagamentos.

O Jardim Oriente também recebe outros investimentos que ampliam a estrutura disponível para a população. Entre eles estão a construção de uma piscina semiolímpica coberta, uma nova praça com área de convivência nas proximidades da SANFRA e a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que contará com equipamentos modernos e ampliará o atendimento especializado em saúde bucal para a população.

No Bairro Chácaras Anhanguera, a infraestrutura urbana também ganha reforço com a construção de aproximadamente 1 quilômetro de calçada na Rua Carijós. A ação é realizada pela Secretaria de Infraestrutura em parceria com a Secretaria de Políticas Penais e Cidadania, coordenada pelo secretário de Políticas Penais, Sassá Sampaio, utilizando mão de obra carcerária.

Melhorias que buscam ampliar as condições de acessibilidade

Além de contribuir para a recuperação e qualificação dos espaços urbanos, a iniciativa amplia as condições de acessibilidade, segurança e circulação dos pedestres, transformando espaços que antes apresentavam dificuldades de deslocamento.

As diferentes frentes de trabalho fazem parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação da infraestrutura urbana de Valparaíso de Goiás. Com investimentos em drenagem, esgoto, pavimentação e calçadas, o município avança na construção de uma estrutura urbana mais segura, acessível e preparada para atender às necessidades da população.

O trabalho segue em ritmo acelerado, levando obras para diferentes bairros e transformando demandas antigas em melhorias concretas para quem vive em Valparaíso.

Com informações da Prefeitura Municipal Fotos: da Prefeitura