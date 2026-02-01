Goiás é o primeiro a operar maior ônibus biarticulado elétrico do mundo no transporte coletivo e entrega maior eletroposto do Brasil

O estado de Goiás entregou, dia 30/01/2026, os primeiros ônibus biarticulados elétricos do mundo em operação regular e inaugurou o maior terminal de recarga de ônibus elétricos do país. Iniciativa coloca o Brasil na liderança mundial da mobilidade elétrica, com ônibus de alta capacidade e infraestrutura energética inédita.

O Brasil entrou para a vanguarda mundial da mobilidade urbana sustentável com a entrega os primeiros ônibus biarticulados 100% elétricos do mundo a operar em linhas regulares de transporte público, além do maior terminal de recarga de ônibus elétricos do país em potência. A iniciativa posiciona Goiás, e o Brasil, à frente de centros globais de inovação em mobilidade elétrica e marca a consolidação do BRT mais verde do Brasil.

A entrega representa um ponto de inflexão no transporte coletivo brasileiro ao reunir, em um único projeto, veículos elétricos de alta capacidade, infraestrutura energética de grande escala e operação contínua em corredor estruturado de BRT, como parte dos avanços promovidos pela Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Nova RMTC).

O evento de entrega dos novos veículos contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, além de autoridades estaduais e municipais e representantes do setor de mobilidade e da indústria automotiva. Como dos executivos André Marques, presidente da Volvo Buses na América Latina; Silvia Gerber, presidente da Volvo Financial Services América Latina; Ciro Lima, CMO da Nansen; Juscelino Monteiro, COO da Nansen; e Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Uma virada definitiva na mobilidade elétrica brasileira

Mais do que a inauguração de equipamentos, o projeto simboliza uma virada definitiva na mobilidade elétrica brasileira, inserindo o país no grupo de sistemas de transporte público que lideram a transição para modelos limpos, silenciosos e tecnologicamente avançados. A iniciativa reforça a consolidação do Sistema BRT da Região Metropolitana de Goiânia, composto pelos corredores Norte–Sul e Leste–Oeste, como eixo estruturante da mobilidade urbana e parte central da Nova RMTC. Considerada um dos maiores projetos de modernização do transporte coletivo atualmente em execução no Brasil.

A Nova RMTC representa a continuidade de uma transformação estrutural da mobilidade urbana na capital de Goiás e na sua região metropolitana, com resultados já perceptíveis no cotidiano da população. Com investimentos superiores a R$ 2 bilhões, a iniciativa se consolida como o maior projeto de transporte público em implantação no país.

Atualmente, o sistema atende cerca de 530 mil usuários por dia em 21 municípios. Prevendo, até o final de 2026, a requalificação de terminais e estações, mais de 7 mil pontos de ônibus, renovação total e ampliação da frota em aproximadamente 30%, alcançando cerca de 1.500 veículos. E, ainda, a integração trânsito e transporte entre outras iniciativas em andamento. Os investimentos são realizados de forma integrada pelo Governo de Goiás, pelas prefeituras e pelas concessionárias responsáveis pela operação. Viabilizados pela política de subsídio tarifário, que garantiu estabilidade ao sistema e manteve a tarifa do usuário em R$ 4,30, sem reajustes para a população desde 2019, ampliando o acesso da população ao transporte coletivo.

O Sistema BRT (Sistema Metropolitano BRT – SMB)

O Sistema BRT (SMB) é um dos principais pilares da mobilidade urbana da Região Metropolitana de Goiânia, concebido para oferecer um transporte público de alta capacidade, eficiência operacional e elevado padrão de conforto e sustentabilidade. Inspirado em sistemas de metrô de superfície, o BRT combina corredores exclusivos, estações modernas e frota diferenciada, garantindo viagens mais rápidas, seguras e confiáveis para a população.

Até o final de 2026 Sistema BRT contará com 199 ônibus, sendo 63 veículos elétricos, 79 movidos a biometano e 57 com tecnologia Euro 6, reforçando o compromisso com a redução de emissões e a transição energética. A infraestrutura do sistema compreende 47 estações, 213 pontos de parada, 15 terminais e cerca de 108 km de extensão, atendendo a mais de 2,5 milhões de usuários por mês, com operação realizada por cinco empresas consorciadas.

O sistema estrutura-se principalmente em dois grandes eixos arteriais — Norte–Sul e Leste–Oeste — integrados a uma rede hierarquizada de atendimento (BRT, Rede Estrutural de Corredores, Rede Intersetorial, Rede Local e Rede Regional). Esse modelo permite maior frequência de viagens, redução do tempo de espera, menor lotação e melhor distribuição da demanda, elevando a qualidade do serviço prestado.

Base que sustenta a nova mobilidade brasileira

A operação dos ônibus biarticulados elétricos e a implantação do maior eletroposto de ônibus elétricos do país fazem parte da Nova RMTC, um dos mais amplos programas de modernização do transporte coletivo em execução no Brasil. A iniciativa integra renovação de frota, infraestrutura energética, requalificação de terminais, tecnologia operacional e novos modelos de gestão, com foco na transição para uma mobilidade mais limpa, eficiente e confiável.

Com investimentos estruturantes e planejamento de longo prazo, a Nova RMTC estabelece um novo padrão para sistemas metropolitanos de transporte público, alinhado às melhores práticas internacionais. O programa articula soluções de alta capacidade, redução de emissões e melhoria da experiência do usuário, posicionando Goiás — e o Brasil — entre os protagonistas da transformação global da mobilidade urbana sustentável.

Os maiores ônibus elétricos do mundo em operação regular

O principal destaque da entrega é a entrada da operação dos cinco ônibus biarticulados elétricos Volvo, com cerca de 28 metros de comprimento e capacidade para até 250 passageiros. Nenhuma outra cidade do mundo opera, atualmente, veículos elétricos dessa dimensão em serviço regular de transporte público urbano. Além deles, Goiânia recebeu outros 16 ônibus elétricos articulados Volvo com 21 metros de comprimento e capacidade para 180 passageiros, totalizando 21 novos veículos elétricos de alta performance.

Os veículos Volvo foram produzidos no complexo industrial da montadora em Curitiba (PR), referência global que exporta tecnologia para diversos mercados internacionais. Os novos ônibus incorporam soluções que impactam diretamente a experiência do usuário: conforto, operação silenciosa, emissão zero de CO₂ e menor vibração. Além disso, sistemas inteligentes de segurança — como controle automático de velocidade por GPS e monitoramento em tempo real — fazem parte do novo padrão adotado.

“Há anos nossos ônibus operam com sucesso em Goiânia. Agora temos a honra de fornecer os veículos dessa nova fase do BRT, com veículos de alta capacidade 100% elétricos, extremamente silenciosos e confortáveis. Isso é parte de nossa jornada em soluções para melhorar a qualidade de vida no transporte público”, diz André Marques, presidente da Volvo Buses na América Latina. Os veículos contam ainda com carroceria Marcopolo Attivi Express. “

A Marcopolo participa, há quase 50 anos, dos mais avançados sistemas de transporte coletivo urbano, fornecendo as soluções mais modernas, eficientes e tecnológicas. Participar dessa iniciativa pioneira em Goiânia e que vai servir de exemplo para a evolução do transporte brasileira, reafirma a estratégia da companhia e o seu foco na inovação e mobilidade sustentável “, destaca Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais para o Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

A introdução dos novos ônibus na frota da RMTC, que contará até o final de março com mais 23 veículos elétricos BYD, representa um salto significativo de capacidade e eficiência, permitindo transportar mais passageiros com menor impacto ambiental, maior conforto e redução expressiva de ruídos urbanos. Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o projeto consolida uma mudança estrutural no padrão do transporte público brasileiro.

“A chegada desses veículos representa um avanço concreto rumo a um transporte público mais limpo e eficiente. Goiás coloca o Brasil na liderança de uma transformação que une tecnologia, responsabilidade ambiental e melhoria real na vida de quem utiliza o transporte coletivo diariamente”, destaca o governador do estado de Goiás.

O maior eletroposto de ônibus elétricos do Brasil

Para sustentar a operação dessa frota inédita, o Governo de Goiás entrega também o Eletroposto Oeste, o maior terminal de recarga de ônibus elétricos do Brasil em potência de carga. “Com 23 carregadores de 240 kW, capacidade para recarregar até 46 ônibus simultaneamente e potência total de 6 MVA, o eletroposto foi dimensionado para garantir alta disponibilidade operacional e eficiência energética. A estrutura foi projetada para sustentar a recarga simultânea de grandes frotas, com robustez elétrica, inteligência de gestão e previsibilidade para a operação do transporte público”, afirma Ciro Lima, CMO da Nansen.

A infraestrutura foi fornecida pela Nansen, líder nacional em tecnologia aplicada a smart grids e recarga de grandes frotas, reforçando o papel da indústria brasileira na transição energética do transporte público. O eletroposto integra o sistema BRT e foi concebido para garantir a operação plena da frota sustentável planejada para o corredor Leste–Oeste.

O terminal abriga ainda o primeiro Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS) móvel utilizado comercialmente no transporte público brasileiro. Com 50 kWh de capacidade e 60 kW de potência, o sistema garante estabilidade energética em situações de pico, emergência ou necessidade de redundância, permitindo testes avançados de recarga inteligente, integração com geração fotovoltaica e gestão eficiente da energia. “O que estamos entregando não é apenas uma obra. É um modelo de cidade e de transporte público para o Brasil. Um compromisso com as próximas gerações e com um futuro mais sustentável”, reforça Caiado.

Transição energética com escala e planejamento

Além da eletrificação, o projeto avança na adoção de combustíveis de baixa emissão, com a implantação definitiva de um posto de biometano até março de 2026. Produzido a partir de resíduos orgânicos, o combustível reduz emissões, fortalece a economia circular e cria novas oportunidades de desenvolvimento regional. O governo de Goiás também articula parcerias para a instalação de uma fábrica de biometano em Guapó (GO). A iniciativa integra uma estratégia mais ampla de incentivo aos combustíveis renováveis e posiciona o estado como protagonista da transição energética aplicada ao transporte coletivo no Brasil.

Fonte: Brasil Engenharia com informações do Governo do Estado de Goiás – Foto: divulgação. crédito: Leonardo Calixto