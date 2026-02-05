Trem noturno da Vale vende 30 mil passagens no primeiro mês de operação

Lucas Lieggio

Cerca de 30 mil passagens foram comercializadas em janeiro, no primeiro mês de operação do trem noturno da Vale, na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). As informações foram levantadas pela Cia. Vale a pedido do Jornal A Gazeta. As operações serão retomadas em julho e dezembro, meses de férias, quando as vendas serão reabertas.

A procura pelo trem noturno foi alta e logo no início de janeiro as passagens para todo o mês já estavam esgotadas

O valor dos bilhetes é o mesmo praticado nas viagens durante o dia. O trecho completo, entre Belo Horizonte (MG) e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, custa R$ 125 na classe executiva e R$ 87, na econômica. Os pontos de parada do mês de janeiro foram definidos conforme a demanda atual de passageiros.

O trem noturno faz parte dos compromissos assumidos pela Vale na renovação da concessão da estrada de ferro. Dessa forma, além das viagens diurnas já existentes, a mineradora se comprometeu a ofertar viagens à noite nos meses de férias de janeiro, julho e dezembro.

Ao longo da viagem, os passageiros puderam adquirir alimentos, como lanches e refeições na lanchonete da composição. A frota conta com classes executiva e econômica, elevador para acesso em cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida. Os carros possuem wifii e serviço de entretenimento multimídia a bordo.

O gerente do trem de passageiros Eduardo Soares destacou que, há mais de 120 anos, a estrada de ferro contribui para o desenvolvimento e a transformação dos municípios entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

“Mais do que ligar destinos, a ferrovia conecta histórias, tradições e o cotidiano de milhares de pessoas, consolidando-se como um importante vetor social e econômico para essas localidades. Neste ano, iniciamos as operações do Trem de Férias, um serviço que já foi muito bem recebido pelos passageiros e que estará disponível nos meses de janeiro, julho e dezembro”, concluiu.

Nos demais meses do ano, diariamente, dois trens circulam pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Um no sentido Belo Horizonte, Minas, até Cariacica, no Estado do Espírito Santo e o outro no sentido contrário. Os trens partem pontualmente às 07h da manhã. As passagens podem ser adquiridas pelos canais de venda Vale.

Fonte: com informações da Vale e do Jornal A Gazeta

