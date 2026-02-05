Trem noturno da Vale vende 30 mil passagens no primeiro mês de operação

O trem noturno faz parte dos compromissos assumidos pela Vale na renovação da concessão da estrada de ferro. Dessa forma, além das viagens diurnas já existentes, a mineradora se comprometeu a ofertar viagens à noite nos meses de férias de janeiro, julho e dezembro.

Ao longo da viagem, os passageiros puderam adquirir alimentos, como lanches e refeições na lanchonete da composição. A frota conta com classes executiva e econômica, elevador para acesso em cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida. Os carros possuem wifii e serviço de entretenimento multimídia a bordo.

O gerente do trem de passageiros Eduardo Soares destacou que, há mais de 120 anos, a estrada de ferro contribui para o desenvolvimento e a transformação dos municípios entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

“Mais do que ligar destinos, a ferrovia conecta histórias, tradições e o cotidiano de milhares de pessoas, consolidando-se como um importante vetor social e econômico para essas localidades. Neste ano, iniciamos as operações do Trem de Férias, um serviço que já foi muito bem recebido pelos passageiros e que estará disponível nos meses de janeiro, julho e dezembro”, concluiu.

Nos demais meses do ano, diariamente, dois trens circulam pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Um no sentido Belo Horizonte, Minas, até Cariacica, no Estado do Espírito Santo e o outro no sentido contrário. Os trens partem pontualmente às 07h da manhã. As passagens podem ser adquiridas pelos canais de venda Vale.

