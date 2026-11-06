Inscrições abertas para a 2ª etapa do Psicologia Amiga no Gama

Projeto oferece atendimento psicológico e acompanhamento multidisciplinar a crianças de 7 a 12 anos, com apoio às famílias; inscrições vão até o preenchimento das vagas
A Psicologia Amiga abriu as inscrições para a segunda etapa no Gama. O projeto gratuito atende crianças de 7 a 12 anos com acompanhamento psicológico e multidisciplinar, além de dar suporte às famílias.
Realizado pelo Instituto de Popularização do Direito (IPOD), o atendimento acontece no Gama Sul, em frente ao Conselho Tutelar.
Como funciona o atendimento
- Psicologia: segundas, quartas e sextas, manhã e tarde
- Neuropsicopedagogia: segundas e sextas, pela manhã
A equipe conta com assistente social, psicóloga, neuropsicopedagoga e neurologista. Crianças e famílias também têm acesso a atendimento jurídico para orientação sobre direitos.
Além das consultas, o projeto promove ações de saúde mental, acolhimento e orientação psicossocial, com encaminhamentos à rede de proteção social quando necessário. A programação inclui ainda palestras e rodas de conversa sobre desenvolvimento infantil e adolescente e fortalecimento de vínculos familiares.
Como se inscrever
As inscrições são feitas pela internet, com o preenchimento do formulário. Depois disso, a equipe entra em contato para agendar a primeira consulta.
Formulário: clique aqui para se inscrever
Dúvidas ou dificuldades podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (61) 99995-9930.
Moradores do Gama têm prioridade na fila de espera, mas moradores de outras regiões do DF também podem ser atendidos.
“Atenção: as inscrições seguem até o preenchimento das 300 vagas. As atividades do projeto continuam até 5 de março de 2027″.
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