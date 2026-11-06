Nota Legal premia morador do Gama com R$ 200 mil e leva R$ 1 milhão ao Paranoá

Consumidor do Paranoá gastou R$ 49,90 em um sorvete e levou o prêmio máximo; no Gama, bilhete do Setor Leste rendeu R$ 200 mil

O segundo sorteio do Nota Legal, realizado na tarde da última quinta-feira (5/11), distribuiu prêmios que vão do Paranoá ao interior de São Paulo — e o Gama esteve entre as regiões contempladas com um dos valores mais altos da rodada.

O prêmio principal, de R$ 1 milhão, ficou com um morador do Paranoá, que concorreu com uma nota de apenas R$ 49,90 — o valor de um sorvete comprado na Bacio Di Latte, no Conjunto Nacional.

O Gama na lista dos grandes prêmios

O morador do Setor Leste do Gama levou R$ 200 mil com uma compra de R$ 234,95 no Atacadão Drogaria São Rafael, no Setor Oeste da cidade. É o segundo maior prêmio da rodada, empatado com o de um participante de Presidente Alves, no interior de São Paulo, que concorreu com uma parcela de R$ 149,40 no Centro Universitário Uniplan, em Águas Claras.

Os demais premiados

Além dos três grandes contemplados, outros bilhetes de destaque foram sorteados:

R$ 100 mil — Águas Claras (nota de R$ 54,95)

— Águas Claras (nota de R$ 54,95) R$ 100 mil — Guará (nota de R$ 644,70)

— Guará (nota de R$ 644,70) R$ 100 mil — Estrutural (nota de R$ 49,40)

— Estrutural (nota de R$ 49,40) R$ 50 mil — Vila da Telebrasília (nota de R$ 186,08)

— Vila da Telebrasília (nota de R$ 186,08) R$ 50 mil — Asa Norte (nota de R$ 25,91)

— Asa Norte (nota de R$ 25,91) R$ 50 mil — Guará II (nota de R$ 113,88)

— Guará II (nota de R$ 113,88) R$ 50 mil — Planaltina (nota de R$ 646,58)

Como participar

Ao todo, o sorteio premiou 12,6 mil bilhetes entre os 78,4 milhões habilitados na rodada. Esses bilhetes pertenceram a quase 1,2 milhão de consumidores que pediram a inclusão do CPF na nota fiscal entre novembro de 2025 e abril de 2026.

O evento foi transmitido ao vivo e pode ser revisto no canal oficial da Seec-DF no YouTube.

“Atenção, morador do Gama: o caso do Setor Leste mostra que não é preciso gastar muito. Uma compra de R$ 234,95 virou R$ 200 mil. Peça sempre o CPF na nota — o próximo sorteio pode ser seu”.

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