Instituição canadense abre processo de bolsas de estudo para brasileiros

Oportunidade oferecida pela Trebas Institute garante visto de trabalho

A Trebas Institute, instituição de ensino localizada em Montreal, Canadá, abriu as inscrições para o programa que concede bolsas de estudos no valor de $10 mil dólares canadenses (aproximadamente R$43 mil reais). As vagas são para cursos nas áreas de e-commerce e gerenciamento de negócios on-line ou pós-produção de áudio e vídeo.

As formações têm anos de duração e são elegíveis ao Post-Graduation Work Permit (programa que permite visto de trabalho). Para participar, os candidatos precisam ter domínio de inglês ou francês, já que as aulas são ministradas nesses idiomas.

Para obter mais informações sobre o programa e saber como se inscrever, o interessado pode participar de um webinar gratuito no dia 2 de junho através do link: https://zoom.us/webinar/register/WN_pdI_zArVR5CifBe_-B1CHw.

Cerca de 80% dos graduados do Trebas Institute encontram trabalho seis meses após a formatura. Ao totalizar cinco anos de permanência no Canadá (2 anos de graduação e 3 de visto de trabalho), o estudante pode solicitar o visto de residência permanente, caso queira continuar morando no país.

Os benefícios de permanência se estendem a filhos menores de idade, que terão direito a frequentar as escolas públicas, e cônjuge. Há cursos gratuitos para quem deseja aprender francês. Até o final de 2023, o governo canadense planeja oferecer residências permanentes a mais de 1,3 milhão de estrangeiros. A medida tem como objetivo a recuperação econômica do país no período pós-Covid-19.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil