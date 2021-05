“Live -Thru” da Mostra de Resultados do Projeto DF Hip Hop

C leo Street, Liberdade Condicional Rap e King Luiz CHS são convidados especiais que se juntarão às a presentações com os alunos e professores

stacionamento da Regional de Ensino de Sobradinho II-Mostra de Resultados do, que terá transmissão pelo canal do Vídeo Black Mix no Youtube. Dentre as atrações, a ação cultural receberá Cleo Street,quatro elementos do(DJ, MC, Graffiti e Breakdance).

Esse projeto é fruto de termo d e fomento da Secretaria Nacional da Economia Cr iativa e Diversidade Cultural (SECDC), da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo. “Por meio deles, capacitamos empreendedores da área do hip hop , entre artistas, jovens,

trabalhadores e estudantes, para receberem mentorias e elaborarem um plano de negócios visando seu aprimoramento artístico.O resultado foi fantástico!”, comemora o presidente do Grupo Cultural Azulim, Iranildo Moreira, idealizador e executor do projeto .

Iranildo também explica que as apresentações desta sexta serão realizadas em um palco profissional montado onde o projeto foi realizado, ou seja, em Sobradinho II, com a entrega de certificados aos alunos do projeto e seguindo todos os protocolos de biossegurança.

Programação – 14 de maio

– 16h – Abertura e início da grafitagem do quadro ao vivo

-16h10- Mostra de resultados da Oficina de MC

–17h – Entrega do quadro à senadora Leila Barros

– 17h10 – Apresentação do grupo Liberdade Condicional Rap

– 17h50- Apresentação do DJ Marola / mostra de resultados e entrega de certificados aos alunos

– 18h10 –Apresentação de Danças Urbanas

–18h50– Batalha de BBoys

-19h30 – Apresentação de Cleo Street

Professores e alunos

O Azulim não mediu esforços e formou um time de professores de grande qualidade para ministrar as mentorias. O DJ Marola (deu mentoria na área dele) estará com os alunos: Alessandro Moreno, Andrea Brito, Danylo de Jesus, Davi da Silva, Denise Flávia, Edi Carlos, Eduardo Roque, Erika Gonçalves, Fabiano Vinícius, Flávio Macedo, Francisco Carlos, Gabriel de Jesus, Gabriel de Sousa, Iraney Ricardo, Jaciel Silva, Laercyo Brandão, Lais Borsana, Linderberg Ferreira, Marivalda Silva, Miguel Ângelo, Najela Alves, Pedro Cardoso, Pedro Paz, Rafael Nascimento e Vicente de Paula.

Lio MC, do Liberdade Condicional RAP (deu mentoria na área dele) estará com os alunos: Allan Kardek, Alméria da Costa, Ana Beatriz, Andréia Simone, Andrey Moreno, Arthur Vieira, Bárbara Mariah, Daniel Pereira, Débora Gonçalves, Denilson Conceição, Elízia Dayane, Francisco Romullu, Guilherme Lopes, Laura Almeida, Luiza Silva, Luiz Fernando, Matheus Augusto, Mickaely Brito, Marcos Antonio Gomes, Mário Henrique, Pedro Guilherme, Thiago Martins, Victor Freire, Valmir Wallace e Willian Keeling.

Luiz Fernando (B.Boy Testa) deu mentoria na área de Breakdance e estará com os alunos: Ana Carolina, Carlos Alexandre, Alinne de Souza, Eryk Rodrigues, Eveline Silva, Gabriela Hirbs, Jéssica Fiuza, Júlia de Araújo, Keisy Kelly, Larissa Lopes, Ludmila Alves, Luís Felipe, Miriely Brandão, Natália Gonçalves, Nayara Gonçalves, Nicoly Mendes, Paloma Cristina, Poliana Gomes, Raissa Ferreira, Sarah Regina, Tatiana Andrade, Thaissa Christiane e Thiago Gabriel.

E Lapixa (Opa Crew) foi o responsável pela área das artes plásticas (Graffiti) e estará com os alunos: Ana Beatriz Diniz, Cauã Portilho, Cleo Street, Emily Angel, Fabiano José, Felipe Lopes, Frederico Duarte, Giovanna Cunto, Glayner Bianca, Jéssica Gutierrez, Jildecir Pereira, Josélia Gonçalves, Kauã Henrique, Klaus Antonio, Larissa Martins, Luiz Pereira, Mel Alves, Mylena Sodré, Paulo Roberto da Silva, Rosana Gonçalves, Suzane Capistrano, Victor de Araújo, Victor Hugo Martins, Vinícius de Araújo e Yan Kalleb.

Capacitação e Mentoria