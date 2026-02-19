Intercâmbio Internacional de Policiamento de Trânsito fortalece cooperação diplomática no Detran-DF

No dia 3 de fevereiro, a sede do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) recebeu uma comitiva internacional composta por representantes de instituições de segurança pública e policiamento de trânsito de diversos países, em uma agenda institucional voltada ao intercâmbio técnico e ao fortalecimento da cooperação internacional. Estiveram presentes o presidente da International Association of Chiefs of Police (IACP), David B. Rausch, e o diretor de Policiamento Global da entidade, Vince Hawkes.

A recepção foi conduzida pelo diretor-geral de Administração do Detran-DF, agente de trânsito Marcus Marinho, com a presença do presidente da AGT Brasil, Antônio Coelho, do representante da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Major Miller, do presidente da Associação Policial dos Adidos no Brasil (APAB), delegado da Polícia Italiana Fabrizio Gioacconi, e do presidente da Associação dos Auxiliares de Adidância Militar e Policial no Brasil (AAAMPB), comissário da Polícia Nacional Colombiana Weimar Cano.

Também participaram do encontro a Assessoria de Articulação da AGT Brasil-DF, composta pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues, responsáveis pela articulação da agenda institucional. A comitiva internacional contou ainda com representantes dos Carabineros do Chile, coronel Ricardo Ramírez, além dos oficiais José Lagos e Pablo Alejandro; da Polícia Nacional do Peru, comandante Karen Guevara; do vice-presidente da APAB, Pedro Fernandez, da Polícia Nacional do Paraguai; do representante da Polícia Federal Suíça, Martin Sainz; do agregado da Marinha Colombiana, Jefersson Vargas; e do sargento-mor do Exército Colombiano, Luis Arnulfo Rojas.

A agenda institucional teve como foco a troca de experiências sobre segurança viária, políticas públicas de trânsito, integração entre forças de segurança e boas práticas internacionais aplicadas à fiscalização e à mobilidade urbana. O encontro reforçou o papel estratégico dos agentes de trânsito na promoção da segurança pública e na organização do sistema viário, evidenciando a relevância da cooperação técnica entre instituições nacionais e organismos internacionais.

Para a AGT Brasil, a visita representa um marco institucional, ao evidenciar o reconhecimento do trabalho dos agentes de trânsito em âmbito global e a consolidação do diálogo com a principal associação mundial de chefes de polícia. A presença da comitiva internacional no Detran-DF simboliza o avanço das relações diplomáticas e técnicas voltadas ao aprimoramento contínuo das políticas de segurança viária e gestão do trânsito no Distrito Federal e no cenário internacional.