A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e o secretário de Governo, José Humberto, realizaram, no dia 11 de fevereiro, a entrega de novos maquinários destinados ao reforço da zeladoria no Gama. A ação contou com a parceria da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF), representada pelo secretário Rafael Bueno.

Os equipamentos, com foco em roçagem e manutenção de áreas verdes, serão utilizados tanto na área urbana quanto nas regiões rurais da cidade. A iniciativa integra o esforço do Governo do Distrito Federal (GDF) para modernizar a infraestrutura operacional das administrações regionais e ampliar a capacidade de atendimento às demandas da população.

Segundo o governo, a aquisição dos maquinários permitirá maior agilidade na execução dos serviços, além de otimizar o cronograma de manutenção de vias, praças, áreas públicas e estradas rurais. A expectativa é garantir mais regularidade e qualidade na prestação dos serviços, contribuindo para a conservação dos espaços públicos e melhoria das condições de mobilidade e segurança.

A medida também fortalece o apoio às áreas rurais do Gama, que dependem de manutenção constante para assegurar o escoamento da produção e o acesso às propriedades.

A entrega dos equipamentos reforça o compromisso do GDF com a eficiência administrativa e a melhoria contínua dos serviços públicos oferecidos à comunidade gamense.

Com informação da ASCOM da Administração Regional do Gama – 11/02/2026