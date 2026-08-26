Por Gama Cidadão — 26 de agosto de 2026
Contexto da emenda
A PEC 18/2025 propõe uma ampla reforma no arcabouço constitucional da segurança pública brasileira. A emenda de Izalci Lucas busca garantir que os agentes de trânsito sejam reconhecidos como profissionais integrantes do sistema de segurança pública, reforçando a segurança viária como uma especialidade da segurança pública.
AGTBRASIL celebra o avanço
A Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL) manifestou agradecimento ao senador Izalci Lucas pela iniciativa. A entidade, presidida por Antônio Coelho, tem defendido a relevância dos agentes de trânsito no contexto da segurança pública e tem contado com o apoio estratégico dos diretores de articulação em Brasília — Adilson Vellasco e Fonseca — na mobilização junto ao Parlamento.
Próximos passos
A emenda segue agora para análise do relator Rogério Carvalho (PT-SE), que informou na terça-feira (25/8) que vai manter o texto aprovado pela Câmara, com o objetivo de agilizar a tramitação da matéria e permitir que a reforma da segurança pública avance ainda neste ano legislativo.