MP favorável à candidatura de Gustavo Rocha, vice de Celina

MP favorável à candidatura de Gustavo Rocha como vice de Celina no DF

Por Gama Cidadão — 26 de agosto de 2026

O Ministério Público Federal (MPF) retirou a impugnação contra a candidatura de Gustavo Rocha (Republicanos) ao cargo de vice-governador do Distrito Federal, na chapa de Celina Leão (PP), e se manifestou favoravelmente ao deferimento do registro. A manifestação foi encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) nesta terça-feira (25/8).

Origem da impugnação

A impugnação havia sido feita com base na ata de uma audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) que identificava Gustavo Rocha como secretário da Casa Civil em data posterior ao prazo de desincompatibilização exigido para candidatar-se. No entanto, no mesmo dia da audiência, o ministro Luiz Fux corrigiu o documento, esclarecendo que o advogado estava presente apenas como ouvinte na ocasião.

Posicionamento do procurador

O procurador regional eleitoral Francisco Guilherme Vollstedt Bastos reconheceu o erro e afirmou que não há como negar que o despacho do presidente daquela assentada goza de fé pública e presunção de veracidade. Segundo ele, o documento se harmoniza com o registro fotográfico do ato, em que Gustavo Rocha não toma assento à mesa de discussões.

“Tem-se suficientemente esclarecida a questionada presença da parte impugnada em audiência de conciliação, de modo a não ser possível sustentar o exercício de funções públicas durante o período de desincompatibilização para o cargo público-eletivo em questão.”

O que muda agora

Com a manifestação favorável do MPF, o TRE-DF passa a ter aval da própria instituição que havia impugnado o registro para deferir a candidatura de Gustavo Rocha. A chapa Celina Leão e Gustavo Rocha segue disputando o governo do Distrito Federal nas eleições deste ano.