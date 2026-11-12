A Justiça Federal de Brasília determinou que os R$ 2,4 milhões arrecadados no leilão do tríplex do Guarujá, realizado em 2018, sejam entregues à OAS Empreendimentos. A decisão é do juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, e foi embasada em parecer da Procuradoria segundo o qual a incorporadora comprovou ser proprietária do imóvel.

O que diz a decisão

Segundo o magistrado, o apartamento estava registrado em nome da construtora — e não de Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, não há investigação em curso nem motivo jurídico que justifique manter o valor bloqueado.

O imóvel foi o centro da condenação que levou o presidente à prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Justiça Federal do Paraná não tinha competência para julgar o caso, anulou as decisões, e o processo foi enviado a Brasília, onde acabou arquivado.

O pedido de Lula

Da Turquia, onde participa da COP31, o presidente usou uma transmissão ao vivo ao lado do deputado André Janones para fazer um pedido que classificou como “uma coisa pessoal”: que apoiadores cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpas pelo caso do tríplex.

“Quando vocês puderem, cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa sobre o apartamento, que eles passaram anos dizendo que era meu. Eu fiquei 580 dias preso dizendo que o apartamento não era meu.”

Lula foi além e recusou uma retratação discreta: pediu que o pedido de desculpas seja publicado “em letras garrafais, do mesmo tamanho que vocês fizeram a acusação”.

O presidente também anunciou uma mudança na comunicação com a população. “Daqui pra frente a história será outra no país. A nossa conversa será diária, será semanal. Eu não vou permitir que as pessoas fiquem me interpretando. Eu vou falar diretamente com vocês.”

A reação de Janones

O deputado André Janones afirmou que a decisão encerra o argumento de que Lula se livrou do caso apenas por uma questão processual. “Agora tá mais do que provado que o presidente era aquilo que ele dizia o tempo todo que era: inocente.”

Janones convocou o que chamou de “exército do Lula” a exigir retratação dos veículos que divulgaram o que classificou como “falsa história”, e comparou o silêncio da imprensa ao tempo que ela levou para rever o apoio ao golpe militar de 1964. Também criticou a cobertura da viagem, dizendo que a rouquidão do presidente virou o assunto principal “enquanto a gente deveria estar falando sobre o que ele está fazendo aqui na Turquia”.

A ressalva de Moro

O senador e governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), comentou a decisão com uma ressalva importante: segundo ele, a Justiça não afirmou que o tríplex não era de Lula. A determinação trata da devolução do valor do imóvel à construtora — uma questão de propriedade registral — e não de uma declaração sobre a conduta do presidente no caso.

Depoimento de Léo Pinheiro na época: o que ele disse sobre o apartamento

Agora, uma coisa é perguntar quem é o proprietário formal do imóvel; outra, bem diferente, é saber quem era o beneficiário da unidade — sem contar o depoimento de Léo Pinheiro, que afirmou que o apartamento era do presidente Lula.

O ponto sensível para o jornalismo

A cobrança de Lula toca em uma questão real da imprensa brasileira. O ofício de fiscalizar quem está no poder exige, com razão, que autoridades reconheçam erros. O mesmo rigor, porém, raramente se volta para dentro das redações: quando uma acusação desmorona, a manchete que condenou costuma dar lugar a uma nota discreta — e o pedido de desculpas quase nunca vem.

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