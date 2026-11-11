Visitas pedagógicas aproximam crianças do patrimônio público, estimulam o interesse pelo esporte e ampliam o aprendizado para além da sala de aula

A Terracap retomou o projeto Terracap Cidadã e levou, nesta quinta-feira (5/11), mais 160 estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal para uma visita pedagógica à Arena Mané Garrincha. A iniciativa proporciona às crianças a oportunidade de conhecer os bastidores de um dos principais equipamentos esportivos da capital, aproximando o aprendizado escolar do patrimônio público, da história de Brasília e do universo do esporte.

A ação é resultado de uma parceria entre a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e a administração da Arena Mané Garrincha, que possibilita a realização de visitas guiadas ao estádio. Na programação desta quinta-feira, os alunos foram divididos em dois grupos, com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

Durante o passeio, os estudantes conheceram áreas normalmente restritas ao público, como os vestiários, a sala de imprensa, a tribuna de honra, os camarotes, o auditório de coletivas e a zona mista. Também tiveram a oportunidade de chegar à lateral do campo e observar de perto o gramado onde grandes equipes e atletas já disputaram importantes partidas de futebol.

Segundo o presidente da Terracap, Júlio César Reis, a experiência permite que as crianças vivenciem o estádio de uma maneira especial, aproximando-se de espaços que fazem parte da rotina dos atletas e despertando o sentimento de pertencimento ao patrimônio público.

“É uma experiência marcante conhecer a Arena Mané Garrincha. As crianças entram no estádio como se fossem jogadores de futebol, percorrem os mesmos caminhos dos atletas, conhecem os vestiários e todas as instalações. Depois, visitam o gramado, as arquibancadas, os camarotes e a tribuna de honra. É uma oportunidade para que se sintam verdadeiramente pertencentes a esse espaço. Essa é uma ação do Terracap Cidadã, programa que tem o objetivo de aproximar a empresa das pessoas, sobretudo das crianças”, destaca. Para a professora Natália Souto, a experiência tem um papel importante no desenvolvimento das crianças, especialmente na educação infantil. Segundo ela, as atividades fora do ambiente escolar contribuem diretamente para o processo de aprendizagem. “Para as crianças, especialmente as da educação infantil, que são contempladas pelo Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do DF, sair da escola faz toda a diferença no fortalecimento e na qualificação do trabalho pedagógico. Elas têm a oportunidade de ampliar a visão de mundo e as experiências, algo muito importante nessa faixa etária, em que a aprendizagem está bastante vinculada ao movimento e ao visual”, explica.

A professora também destaca a conexão da atividade com a proposta do projeto Plenarinha 2026, que tem como tema o Desemparedamento das Infâncias.

“A visita vem ao encontro dessa proposta, que busca trazer a criança para o movimento, para os espaços ao ar livre e para o conhecimento do ambiente que está ao seu redor”, completa.

Olhos atentos e muita curiosidade

A dimensão da Arena Mané Garrincha e a possibilidade de conhecer espaços frequentados por jogadores despertaram a curiosidade dos pequenos visitantes.

Heitor Gael Pereira, estudante do 2º ano, contou que adorou o passeio e gostou de tudo o que viu. Torcedor do Flamengo, ele ficou especialmente animado ao saber que seu time já jogou no estádio.

Também aluno do 2º ano, Arthur Roger definiu a experiência como muito legal. O que mais chamou sua atenção foi a grandiosidade da estrutura. “Tudo muito grande”, resumiu.

Educação para além da sala de aula

O Terracap Cidadã tem como propósito aproximar a Companhia da sociedade por meio de ações educativas, socioambientais e de voluntariado empresarial. Com a retomada do projeto, a proposta é proporcionar aos estudantes experiências que conectem o aprendizado escolar à história, à arquitetura e ao desenvolvimento do Distrito Federal.

Antes de seguir para o estádio, os alunos recebem, na própria escola, uma breve apresentação institucional sobre a atuação da Terracap e sua contribuição para o desenvolvimento da capital.

A visita também terá continuidade em sala de aula. Após o passeio, as escolas são convidadas a desenvolver atividades pedagógicas relacionadas à experiência: crianças de 6 a 8 anos poderão produzir desenhos, enquanto os estudantes de 9 a 14 anos serão estimulados a escrever redações sobre os espaços visitados e os conhecimentos adquiridos.

A programação está prevista para ocorrer todas as quintas-feiras até o início de dezembro, com visitas nos períodos da manhã e da tarde.

Um roteiro que poderá chegar a outros monumentos

A Arena Mané Garrincha é o ponto de partida de uma proposta que poderá ser ampliada para outros monumentos e espaços de relevância para Brasília, como a Ponte JK e a Torre de TV Digital. A ideia é oferecer aos estudantes a oportunidade de conhecer de perto equipamentos e obras que integram o patrimônio do Distrito Federal e compreender sua importância para a formação e o desenvolvimento da cidade.

Informou a Assessoria de Comunicação da Terracap.

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