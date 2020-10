Lêda Borges do PSDB lidera corrida à prefeitura de Valparaiso

Na corrida pela prefeitura do município de Valparaiso de Goiás, a candidata Lêda Borges do PSDB goiano lidera nas intenções de voto.

Segundo pesquisa realizada pelo instituto Pódium, divulgada no domingo (25/10), o indicativo é que a candidata lidera as intenções de voto. Segundo o levantamento, a tucana, que já foi prefeita na cidade, tem a preferência de 32,5% dos eleitores na pesquisa espontânea e 41,5% na estimulada (quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos ao cargo).

Na mesma pesquisa, o atual prefeito, Pábio Mossoró (MDB-GO), aparece em segundo lugar, com 22,8% dos votos na espontânea e 27%, na entrevista estimulada. Na sequência, aparecem os candidatos Elvis Santos (Solidariedade) e Professor Silvano (PT), que alternam de posição nos dois cenários perguntados.

Na pesquisa espontânea, Elvis Santos surge com 1,4% e ficaria em terceiro lugar. Contudo, na estimulada, o Professor Silvano do PT sobe de desempenho, com 2,6% das intenções de voto, e assume a posição.

Veja os dados divulgados pelo Instituto Pódium:

No que tange aos índices de rejeição, o mesmo levantamento realizado pelo Instituto aponta que o atual prefeito, Pábio Mossoró, lidera os índices na atual campanha para a prefeitura, ficando com 15,5%.

Lêda Borges vem em seguida: 8,7% dos eleitores dizendo não ter intenção de votar na tucana. Elvis Santos e Professor Silvano estão em últimos nessa pesquisa, com 5,6% e 4,0%.

A candidata Lêda Borges disse que entrou na corrida pela prefeitura por aclamação do povo. Segundo Lêda, ela demorou 6 meses para oficializar sua candidatura à prefeita de Valparaíso. A sua decisão de estar candidata atende a aclamação do povo e demonstra seu carinho, amor e compromisso pela cidade.

Vale destacar que depois do atual gestor, Pábio Mossoró, trocar o PSDB pelo MDB, a entrada de Lêda na disputa já era esperada. Seus lemas tem sido, “a cada mentira, uma verdade e a cada ataque, um sorriso”.

Para quem chegou a imaginar que Lêda não disputaria a cadeira principal da prefeitura, algumas novidades apareceram. Entre elas, o apoio de Maria Yvelônia (Republicanos), que é sua vice, além dos vereadores Ferreira e Paulo Galego, que estão firmes e fortes com Lêda. Ferreira desistiu de sua própria candidatura para apoiar a ex-prefeita. Ivelônia somou mais força por defender temas voltados para a mulher e Educação, em especial.

Se o cenário que está se formando se consolidar dia 15 de novembro, Lêda Borges do PSDB será a nova prefeita de Valparaiso de Goiás, levando a vitória com uma margem bem expressiva. Visto que o atual prefeito, Pábio Mossoró, tem índice de rejeição elevado e pouco, de fato, fez por essa cidade em 4 anos. Só agora na reta final é que passou-se a notar mais a presença da prefeitura.

Vejamos as cenas dos próximos capítulos.

Da redação do Gama Cidadão – 30/10/2020