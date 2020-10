Enem: Inep anuncia número reduzido de participantes por sala e mais medidas de proteção devido ao coronavírus

Medidas têm por objetivo manter o distanciamento para evitar risco de contaminação

Estratégias para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19 estão no foco do Inep para os dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A redução do número de participantes por sala será uma das medidas de organização, respeitando o distanciamento exigido pelas autoridades de saúde.

Esse e outros procedimentos foram apresentados no Encontro para Capacitação de Logística e Segurança do Enem 2020, realizado por videoconferência nesta terça-feira, 27 de outubro, com a participação de representantes das instituições envolvidas na operação para aplicação das provas na região Sudeste. Devido à redução do número de participantes por sala, a quantidade de locais de prova será aumentada para comportar todos os candidatos.

As prefeituras vão dar auxílio para que as equipes de segurança possam dar suporte nos procedimentos de acesso aos locais de prova, para evitar aglomerações. Além disso, foi solicitado aos estados e municípios que evitem a realização de outros eventos de grande porte nos dias de aplicação do Enem e garantam a infraestrutura necessária para que os participantes cheguem aos locais de provas.

As provas da edição 2020 do Enem impresso estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, enquanto os que optaram por fazer o Enem em sua nova modalidade digital devem comparecer aos postos de aplicação em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. Ao todo, são 5,6 milhões de inscritos, cerca de 700 mil inscritos a mais, comparado à edição de 2019.

O Enem conta com 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento abordadas, sendo elas: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, além de uma redação cujo tema só é revelado no dia da prova.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil