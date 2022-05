Malásia abre inscrições para cursos gratuitos para professores brasileiros

Com foco no aprimoramento de professores e diretores escolares do Brasil, o governo da Malásia, país do sudeste asiático, liberou as inscrições dessas pessoas para cursos gratuitos . As capacitações são a distância e, até o momento, não há limites de inscrições.

Professores e diretores brasileiros interessados devem ter fluência em inglês . O formulário de inscrição, também no idioma , deve ser enviado por meio da Assessoria Internacional do Ministério da Educação (MEC).

As especializações são dadas no âmbito do Programa de Cooperação Técnica da Malásia (MTCP). Desde que o programa foi criado foram mais de 60 capacitações que beneficiaram mais de 35.500 participantes de 144 países.

O MTCP tem como foco o desenvolvimento dos recursos humanos por meio da oferta de cursos de formação em várias áreas essenciais para o desenvolvimento de um país, como: agricultura, economia, finanças, gestão e administração pública, ciência, tecnologia e ICT, diplomacia da saúde, segurança e proteção. No Brasil, os cursos são acompanhados pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) em parceria com o MEC.

Confira os cursos e seus requisitos:

Inovação na Pedagogia da Língua Inglesa: Melhores Práticas e Avaliação

O curso ensinará aos participantes o desenvolvimento de métodos inovadores de ensino e de aprendizado do inglês como segunda língua. Serão 25 horas de aulas, com temas como: criatividade e inovação; pedagogia ELT; avaliação em ELT; práticas atuais em sala de aula e seu impacto sobre os estudantes e professores; e educação do século XXI. O formulário de inscrição deve ser enviado até o dia 24/06/2022 para o e-mail [email protected]

Entre os requisitos para participar estão:

– Ser professor em serviço;

– Ter de 2 a 3 anos de experiência profissional;

– Ser competente em Língua Inglesa;

– Ter entre 25 e 55 anos;

– Possuir conhecimento básico de computadores e habilidades em TIC; e

– Não ter participado de nenhum curso no âmbito do MTCP.

Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação do Ensino Técnico e Profissional: Desenvolvimento de Habilidades no Período da Covid-19

O curso será dividido em três partes: heutagogia e cibergogia no ensino e aprendizagem do século XXI; habilidades inovadoras de resolução de problemas; e aprimoramento para educadores em situações de mobilidade internacional. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 01/07/2022 e enviar para o e-mail [email protected]. Os critérios para candidatura são:

– Ser profissional da educação profissional técnica (educador, palestrante, professor ou instrutor de escolas técnicas e profissionais);

– Ter um bom domínio do inglês falado e escrito;

– Saber utilizar ferramentas on-line (Zoom, Google Meet, Microsoft);

– Ter capacidade de trabalhar de forma independente e em grupo.

Desenvolvimento de Capacidade para Administradores de Escolas Primárias

O objetivo da formação é ensinar formas de otimizar estratégias de planejamento, além de trazer novas abordagens de ensino e aprendizagem. O curso abordará tópicos como: líderes de professores; mentoria e coaching; habilidades de liderança e gestão; mundo VUCA; formas de lidar com a mudança. O formulário deverá ser enviado até o dia 08/07/2022 para o e-mail [email protected]. Os critérios para candidatura são:

– Ser diretor de escola primária;

– Ter 2 a 3 anos de experiência profissional;

– Ser competente em Língua Inglesa;

– Ter entre 25 e 55 anos;

– Possuir conhecimento básico de computadores e habilidades em ICT;

– Não ter participado de nenhum curso no âmbito do MTCP.

Com informações do MEC e da Assessoria Internacional

Fonte: Agência Educa Mais Brasil