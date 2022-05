O palestrante, coach e youtuber Pablo Marçal escolheu este domingo 1º de maio – Dia do Trabalho para anunciar sua pré-candidatura à Presidência da República, na Arena Barueri (SP).

Pablo é goiano, palestrante, coach e youtuber, idealizador do método IP – treinamento imersivo para aprimorar a inteligência emocional e é um dos maiores nomes do marketing digital do Brasil. Ele é o idealizador do primeiro reality show do Brasil sobre prosperidade digital, o La Casa Digital. Ele possui 2 milhões de seguidores nas redes sociais.

Assista a transmissão ao vivo:

Redação do Gama Cidadão – 01/05/2022