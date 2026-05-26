No Dia Distrital das Crianças desaparecidas, o Projeto Grooveonline Prevenção e a Secretaria de Segurança Pública do DF, estiveram no Cívico Militar CED 07 de Ceilândia

O CED 07 de Ceilândia recebeu com muito entusiasmo e alegria, o Projeto Grooveonline Prevenção. Nessa passagem pela escola teve a presença da Secretaria de Estado e Segurança Pública do DF, com o Projeto Reencontrar.

Promovendo um dia de transformação, conscientização e alegria, tratando de questões como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente, a vida de todos que participam deste projeto.

O Decreto n° 47.653 de 02 de setembro de 2025, em seu artigo 33, institui a Semana de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. Estabelecendo, no DF, o dia 25 maio como sendo o Dia Distrital das Crianças Desaparecidas.

Um grande público

Um público em torno de 2000 pessoas estiveram presentes na quadra da escola, durante os dois turnos.

Semeando e conscientizando

O Projeto Grooveonline Prevenção está plantando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. É aí que este projeto faz a diferença.

Todos que estavam na quadra da escola ficaram muito sensibilizados com o que era apresentado no palco.

Lucas, que é baterista, Youtuber e palestrante, fez apresentações musicais e uma palestra sobre musicalidade e Internet. Lucas e Dhemis, interagem com a plateia, prendendo a atenção de todos.

A Secretaria de Segurança Pública do DF esteve apresentando o Projeto Reencontrar. A Defensoria Pública do DF vem atuando, por meio de um termo de cooperação, entre o órgão e o Projeto.

Com uma forte pegada motivacional, nos dois períodos, Dhemis Messias realizou uma palestra reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje. Dhemis tem reforçado muitas coisas positivas.

Acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso no amanhã, longe de problemas e confusões.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual

Projeto Reencontrar

No Distrito Federal, a Política Distrital de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas, instituída pelo Decreto Distrital nº 47.653 de 02 de setembro de 2025, estabelece diretrizes para a prevenção, enfrentamento e assistência a pessoas desaparecidas.

A presente ação converge diretamente com as iniciativas da Secretaria, voltadas à implementação da Política Distrital de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas. Especialmente no âmbito do Eixo Cidadão – Segurança Integral.

Regulamentada no âmbito da SSP pela Portaria nº 90, de 19 de novembro de 2025 (DODF nº 223, de 26/11/2025), dentre outras atribuições, prevê a realização de campanhas permanentes de sensibilização e mobilização social relacionadas à prevenção da violência e ao enfrentamento dos desaparecimentos, promovendo o engajamento da sociedade civil e das instituições públicas.

No CED 07 de Ceilândia estiveram presentes o Major Fagner. A Secretária Executiva Institucional, Regilene Siqueira. E o Simões, também da Secretaria de Segurança Pública. Eles assistiram a apresentação do dia e participaram falando do Projeto Reecontrar.

A importância desses projetos na sociedade

O Secretário de Segurança Pública, Alexandre Patury reforçou a importância do dia 25 de maio na busca por pessoas desaparecidas. Reforçando a importância dessa campanha. Segundo ele, o Distrito Federal é a unidade da Federação que mais encontra pessoas desaparecidas. Tendo 99% de êxito nisso. Contudo fica outros 1% que muito importa muito. Para o Alexandre Patury as crianças podem estar nesses 1%. Então para a Secretaria, seguir na busca por obterem 100% de êxitos em encontrar pessoas desaparecidas é algo que deve ser tentado, sempre. Confira:

Para o Major Fagner o dia foi um sucesso. Na sua visão todos no CED 07 tiveram uma manhã e tarde maravilhosas. Confira:

Regilene Siqueira, falou da importância daquele momento, do projeto da Secretaria e de estar ali, junto com o Projeto Grooveonline Prevenção, levando mais informação para a comunidade daquela região. Confira:

Simões disse ter ficado encantado e impactado por assistir a apresentação do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele destacou um dos momentos que gostou bastante, quando houve um solo de bateria. Siqueira deu nota 10 para o projeto e agradeceu por poder ter participado disso. Confira:

Uma escola muito organizada

O projeto foi muito bem recebido no CED 07, que é um colégio Cívico Militar.. Uma escola muito organizada, onde que preparou tudo, com muito esmero, para receber esta apresentação do Grooveonline Prevenção a Defensoria Pública e a Secretaria de Segurança Pública.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

O Projeto Grooveonline Prevenção, coordenado pelo empresário Geraldinho Gonçalves, agradece todo o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para a execução desta magnífica Obra.

Esta nova etapa está tendo o apoio do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação” e tem investido nas escolas.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline