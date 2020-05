MEC decide incluir cursos a distância no Sisu 2020.2

O Ministério da Educação (MEC) alterou, pela primeira vez, a portaria com as regras do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ). Com as mudanças, foi incluída a oferta de vagas para curso a distância no programa. O documento foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União. A portaria determina também que as instituições disponibilizem meios digitais para que os participantes enviem os documentos necessários para a realização da matrícula. As alterações passam a valer já para o processo seletivo do segundo semestre do programa.

Nesta segunda-feira (25) começou o prazo para instituições de ensino interessadas em ofertar vagas para o Sisu se cadastrarem no programa. Porém, candidatos só poderão realizar as inscrições para o Sisu 2020.2 entre os dias 16 e 19 de junho. Os estudantes vão poder conferir o número de vagas para cada curso que será ofertado pelo Sisu 2020.2.

O Sisu é um programa do governo, criado em 2012, que possibilita que estudantes concorram a vagas em universidades federais por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) e quanto maior a nota mais chance o candidato tem de ser classificado.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil