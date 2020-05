Live da Cufa reúne diversos ritmos e artistas em campanha solidária

No próximo sábado, 30 de maio, às 18h, uma live, idealizada pela cantora Ana Lélia e pela Central Única das Favelas no Distrito Federal, vai levar muita música e solidariedade aos brasilienses. O objetivo é angariar fundos para as campanhas “Mães da Favela” e “#cufacontraovirus”, criadas pela CUFA durante o período de pandemia e que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação, transmitida diretamente de um estúdio, vai contar com a mediação do presidente da CUFA-DF, Bruno Kesseler e da jornalista Juliana Amaral. Ana e os cantores Mariano JR e Israel Paixão, acompanhados pelo produtor musical Jonathas Pingo, invadem as redes com o melhor do Jazz, pop e rap.

Segundo a organização e produção do evento virtual, a ação seguirá à risca as orientações da OMS de manter o distanciamento, o uso de máscaras e a higienização completa do ambiente onde a live será transmitida.

Durante as duas horas de programação, transmitida pelo canal da CUFA-DF no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=I-8cG0ru_w0&feature=youtu.be), outros 20 artistas locais participam de casa. Entre eles Rodrigo Suricato, Bell Lins e Davi Campolongo. As cantoras do grupo Elas Cantam Clássicos (Daniela Firme, Rosana Brown, Nathalia Cavalcante, Patricia Rezende, Carol Melo, Ana Clara Hayley e Ana Lélia) também estarão virtualmente presentes, cada uma em um espaço diferente.

Para Kesseler, com a ação a campanha pode alcançar ainda mais famílias das favelas e periferias do DF e entorno.

“Nosso objetivo com a live, além de levar entretenimento através da cultura e da música para as pessoas que estão em casa, nesse momento de pandemia, é dar continuidade ao nosso trabalho e a campanha Cufa Contra o Vírus. Até aqui nós tivemos um resultado muito positivo, já ultrapassamos a nossa meta inicial e chegamos a 110 toneladas de alimentos distribuídos”, comemora o presidente.

Segundo a cantora Ana Lélia, a ideia de reunir artistas em apoio a campanha da CUFA foi inspirada no festival online One World: Together at Home. O evento, organizado por Lady Gaga, reuniu grandes nomes da música internacional e arrecadou milhões para o combate à pandemia da Covid-19.

“Eu achei o festival muito emocionante, impactante e pensei: porque não fazer algo parecido aqui no Brasil, em Brasília especificamente, tendo esse olhar para as famílias em situação de vulnerabilidade? Imediatamente pensei na CUFA que faz um trabalho excepcional. Agora, nós já nos demos as mãos, a turma da CUFA e esses músicos maravilhosos que se disponibilizaram imediatamente”, destaca.



Sobre as campanhas

A Central Única das Favelas, organização brasileira reconhecida nacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural, criou, durante a pandemia, as campanhas nacionais de doação: Mães da Favela e #cufacontraovirus. O objetivo é oferecer auxílio, durante dois meses, para mães em grande situação de vulnerabilidade social além de distribuir alimentos, produtos de higiene e limpeza nas regiões mais efetuadas pelos impactos da Covid-19.

Ao todo, são 10 mil mulheres beneficiadas em todo o Brasil com um auxílio de R$ 120,00. No DF, o benefício atende 700 mães e as doações de cestas básicas já alcançaram mais de 10 mil famílias.

Confira a lista completa de artistas confirmados

Ana Lélia

Jonathas Pingo

Japão Viela

Bell Lins

Banda Magoo

Mariano Junior

Maestro Eduardo Lages com as meninas do grupo Elas Cantam Clássicos.

Rodrigo Suricato

Sunflower Jam

Davi Campolongo

Carol Nogueira

Trio Baru (Bosco Oliveira, Nelson Latif, Sandro Alves)

Paulo Verissimo

Banda Magoo

Matheus Nogueira

Hélio Borges

Ademir Júnior e Rogério Midlej

Israel Paixão

Edia Danny

Souljah

Larissa VItorino

Bia Socek

Taliz

Belluco

Serviço – Live Todos juntos com a CUFA

Data: 30 de maio (sábado)

Hora: 18h

Local: Canal CUFA-DF (https://www.youtube.com/watch?v=I-8cG0ru_w0&feature=youtu.be

Com informações da La Pauta Comunicação – 26/05/2020