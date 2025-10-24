Especialistas discutem a máxima proteção e a práxis jurídica do Estatuto da Criança e do Adolescente

Na próxima quarta-feira, 22 de outubro de 2025, às 19h, será lançado o livro “Estatuto da Criança e do Adolescente: Uma perspectiva da máxima proteção e da práxis jurídica”, de Ana Cláudia de Souza Valente e Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza, publicado pela Editora Thoth, com apoio do Instituto Brasileiro de Direito da Infância e da Adolescência (IBDIA).

A obra traz uma leitura atualizada e comentada do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incorporando as mais recentes alterações legislativas — como as leis nº 15.100, de 10 de janeiro, nº 15.145, de 13 de junho, e nº 15.138, de 3 de julho, de 2025 — e apresenta reflexões práticas sobre sua aplicação no cotidiano jurídico.

Com linguagem acessível e fundamentação técnica, as autoras propõem um olhar comprometido com a efetividade dos direitos da infância e da juventude, dialogando com profissionais do Direito, assistentes sociais, psicólogos, educadores e demais agentes da rede de proteção.

O livro conta com apresentação de Anderson Pereira de Andrade e prefácio de João Batista Costa Saraiva, reconhecidos nomes no campo da proteção infantojuvenil.

“Mais do que um comentário legal, o livro busca reafirmar a centralidade da criança e do adolescente nas políticas públicas e na prática jurídica cotidiana”, destacam as autoras.

O lançamento representa uma oportunidade para debater avanços, desafios e responsabilidades na promoção dos direitos infantojuvenis no Brasil. SERVIÇO: Evento: Lançamento do livro Estatuto da Criança e do Adolescente – Uma perspectiva da máxima proteção e da práxis jurídica Autoras: Ana Cláudia de Souza Valente e Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza Data: 22 de outubro de 2025 (terça-feira) Horário: 19h Local: Espaço Ágora do MPDFT – SRPS Lote 02, Praça do Buriti, Brasília (DF) Editora: Thoth Editora Informou MPDFT