    Mês das Crianças: autoras de Brasília lançam livro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente

    Especialistas discutem a máxima proteção e a práxis jurídica do Estatuto da Criança e do Adolescente

    Na próxima quarta-feira, 22 de outubro de 2025, às 19h, será lançado o livro “Estatuto da Criança e do Adolescente: Uma perspectiva da máxima proteção e da práxis jurídica”, de Ana Cláudia de Souza Valente e Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza, publicado pela Editora Thoth, com apoio do Instituto Brasileiro de Direito da Infância e da Adolescência (IBDIA).
    A obra traz uma leitura atualizada e comentada do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incorporando as mais recentes alterações legislativas — como as leis nº 15.100, de 10 de janeiro, nº 15.145, de 13 de junho, e nº 15.138, de 3 de julho, de 2025 — e apresenta reflexões práticas sobre sua aplicação no cotidiano jurídico.
    Com linguagem acessível e fundamentação técnica, as autoras propõem um olhar comprometido com a efetividade dos direitos da infância e da juventude, dialogando com profissionais do Direito, assistentes sociais, psicólogos, educadores e demais agentes da rede de proteção.
    O livro conta com apresentação de Anderson Pereira de Andrade e prefácio de João Batista Costa Saraiva, reconhecidos nomes no campo da proteção infantojuvenil.
    “Mais do que um comentário legal, o livro busca reafirmar a centralidade da criança e do adolescente nas políticas públicas e na prática jurídica cotidiana”, destacam as autoras.

    O lançamento representa uma oportunidade para debater avanços, desafios e responsabilidades na promoção dos direitos infantojuvenis no Brasil.

    SERVIÇO:
    Evento: Lançamento do livro Estatuto da Criança e do Adolescente – Uma perspectiva da máxima proteção e da práxis jurídica
    Autoras: Ana Cláudia de Souza Valente e Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza
    Data: 22 de outubro de 2025 (terça-feira)
    Horário: 19h
    Local: Espaço Ágora do MPDFT – SRPS Lote 02, Praça do Buriti, Brasília (DF)

    Editora: Thoth Editora

    Informou MPDFT

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

