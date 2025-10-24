    Calendário de Pagamentos BPC 2025: Confira as Datas de Outubro e Novembro Atualizadas

    Por Redação do Portal Gama Cidadão

    O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta segunda-feira, 27 de outubro, o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) referente ao mês. O benefício, no valor de R$ 1.518,00, é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente.

    Embora o BPC não exija contribuição previdenciária, o pagamento é feito pelo INSS e segue o mesmo calendário dos demais benefícios. A liberação ocorre de forma escalonada, conforme o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), para evitar filas e aglomerações.

    Calendário do BPC – outubro e novembro de 2025

    • NB final 1 – 27 de outubro

    • NB final 2 – 28 de outubro

    • NB final 3 – 29 de outubro

    • NB final 4 – 30 de outubro

    • NB final 5 – 31 de outubro

    • NB final 6 – 3 de novembro

    • NB final 7 – 4 de novembro

    • NB final 8 – 5 de novembro

    • NB final 9 – 6 de novembro

    • NB final 0 – 7 de novembro

    O BPC não dá direito a 13º salário nem pensão por morte, e o beneficiário deve manter seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para evitar bloqueios.

    A consulta ao pagamento pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”, ou pela Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

    O pedido do benefício também pode ser feito digitalmente pelo Meu INSS, de forma gratuita e sem necessidade de intermediários.

    Quem tem direito ao BPC

    • Idosos: 65 anos ou mais e renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo.

    • Pessoas com deficiência: qualquer idade, com impedimento de longo prazo e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

    Em caso de bloqueio ou indeferimento, o beneficiário pode recorrer no próprio sistema do INSS ou buscar orientação junto à Defensoria Pública da União (DPU).

  • Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

