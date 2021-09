Aulas serão gratuitas e on-line, com carga horária de oito horas e emissão de certificado

Estão abertas as inscrições para o minicurso gratuito ‘Educação de qualidade’, oferecido pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa). As aulas serão on-line, com carga horária de oito horas e emissão de certificado. As inscrições podem ser realizadas até quarta (22), através do site do Semasa. O início da turma será na próxima quinta-feira (23).

O minicurso é realizado em continuidade à série de minicursos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), realizada no mês de setembro. A atividade abordará o panorama da educação brasileira, os desafios e como podemos assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem para todos.

A oportunidade faz parte do Programa Sensibilizando Olhares, Compartilhando Saberes, que é voltado a pessoas com interesse nas questões ambientais. Além disso, as atividades fazem parte da Escola de Ouro Andreense, iniciativa da Prefeitura de Santo André para promover cursos gratuitos de qualificação.

Além de ser foco do minicurso, ‘Educação de qualidade’ é o tema do quarto objetivo estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Estabelecidos pela ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm o intuito de abordar práticas a serem adotadas pelos países membros para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que todas as pessoas possam viver em paz e prosperidade.

