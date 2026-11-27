O Ministério da Saúde atualizou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), criada em 2002 e até agora nunca revisada. A portaria que regulamenta a mudança foi assinada pelo ministro Alexandre Padilha na quarta-feira (25), em Brasília — a primeira atualização da política em 24 anos.