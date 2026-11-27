Portaria assinada na quarta-feira é a primeira revisão da política criada em 2002; a proposta foi pactuada em 19 de novembro, em Foz do Iguaçu
O Ministério da Saúde atualizou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), criada em 2002 e até agora nunca revisada. A portaria que regulamenta a mudança foi assinada pelo ministro Alexandre Padilha na quarta-feira (25), em Brasília — a primeira atualização da política em 24 anos.
Segundo o ministério, o novo texto não rompe com o de 2002, mas aperfeiçoa suas diretrizes.
O que muda
As alterações se concentram em cinco frentes:
- Integração com o SUS. A política define com mais clareza a corresponsabilidade da União, dos estados e dos municípios no atendimento, sobretudo nos casos que ultrapassam a capacidade de resolução dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
- Continuidade do cuidado. Entram no texto a pactuação de responsabilidades, os fluxos assistenciais, a regulação, o transporte sanitário, o apoio diagnóstico e o monitoramento conjunto.
- Atenção diferenciada. A política reconhece os sistemas de saúde indígenas, seus conhecimentos, suas práticas e seus especialistas — as medicinas indígenas.
- Controle social. Amplia a participação das comunidades no monitoramento e na avaliação dos serviços.
- Planejamento e financiamento. O texto afirma a necessidade de financiamento adequado, sem fixar valores.
Atenção psicossocial entra pela primeira vez
Em portaria conjunta com o Ministério dos Povos Indígenas, o governo criou um grupo de trabalho para instituir o Programa de Atenção Psicossocial e Bem Viver Indígena (Proapsi). O programa ainda não existe: o grupo é o passo anterior à sua criação.
A proposta é organizar o enfrentamento de duas questões tratadas como prioritárias — as violências interpessoais e o uso prejudicial de álcool e outras drogas — na perspectiva do Bem Viver, valorizando línguas, saberes tradicionais e medicinas indígenas.
O grupo reúne o Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCondisi), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena do Conselho Nacional de Saúde (CISI/CNS), com interlocução da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
O material divulgado pelo ministério não traz prazo de implantação, orçamento nem lista de serviços do Proapsi.
Como o texto foi construído
A atualização foi pactuada em 19 de novembro na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), reunida em Foz do Iguaçu (PR), com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) — passo que traz os gestores estaduais e municipais para dentro da política.
Antes disso, o ministério diz ter recolhido contribuições em seminários regionais, nas Conferências Nacionais de Saúde Indígena — em especial a 6ª —, em consultas aos DSEI e aos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisi) e em oficinas temáticas, além de contribuições de lideranças indígenas de todo o país.
“Essa construção representa um avanço histórico para fortalecer a atenção à saúde nos territórios indígenas”, afirmou Padilha. Para a secretária de Saúde Indígena do ministério, Lucinha Tremembé, “não existe fortalecimento da saúde indígena sem o protagonismo dos povos indígenas”.
A assinatura e a exposição
A portaria foi assinada na abertura da exposição “Corpos-Territórios: cuidados e bem-viver indígena”, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, realizada com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS).
A mostra abriu na quinta-feira (26), na Galeria 4, com mais de 100 fotografias e 200 peças de artesanato distribuídas em quatro núcleos temáticos, e fica em cartaz até 10 de janeiro de 2027.
O número da portaria e a data de publicação no Diário Oficial da União não constam do material divulgado pelo ministério.
Com informações do Ministério da Saúde, Agência Gov e Recort News.
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