A votação aconteceu no mesmo dia em que o projeto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente (CMA), que também aprovou um requerimento de urgência para levá-lo direto ao plenário. Antes, em 11 de novembro, o texto havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com parecer favorável do senador Otto Alencar (PSD-BA). Na CMA, a relatoria ficou com o senador Fabiano Contarato (PT-ES). O único ajuste foi uma emenda de redação, e o placar não foi divulgado em nenhuma das etapas.