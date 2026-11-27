Projeto que saiu de uma CPI da Câmara eleva de um para cinco anos o teto da pena por caçar sem autorização e acaba com o perdão judicial para quem mantém animal em casa
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (24) o projeto que cria o crime de tráfico de animais silvestres e endurece penas já previstas na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 1998. O texto, o PL 5.809/2025, segue para sanção presidencial, e a Câmara dos Deputados será comunicada da decisão.
A votação aconteceu no mesmo dia em que o projeto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente (CMA), que também aprovou um requerimento de urgência para levá-lo direto ao plenário. Antes, em 11 de novembro, o texto havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com parecer favorável do senador Otto Alencar (PSD-BA). Na CMA, a relatoria ficou com o senador Fabiano Contarato (PT-ES). O único ajuste foi uma emenda de redação, e o placar não foi divulgado em nenhuma das etapas.
Um projeto que levou 23 anos
A proposta nasceu de uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados sobre o tráfico ilegal de animais e plantas silvestres brasileiros. Na Câmara, tramitou como PL 347/2003. Chegou ao Senado em 12 de novembro de 2025 e foi distribuída às duas comissões em fevereiro deste ano.
O que passa a ser crime
Hoje a lei ambiental pune a caça e a venda de fauna de forma genérica. O texto aprovado separa a cadeia do tráfico e atribui pena a cada elo dela.
Vender, expor à venda, trocar, exportar, importar, adquirir, guardar, manter em cativeiro ou transportar ovos, larvas e fauna silvestre ou exótica — inclusive aquática — sem autorização passa a render de dois a cinco anos de reclusão, mais multa. A regra alcança também substâncias, princípios ativos e material genético obtidos desses animais.
A pena sobe para três a oito anos nos casos agravados: espécie rara ou ameaçada de extinção, uso de arma de fogo, maus-tratos ou modificação física do animal, como depenagem, tatuagem e mutilação. Há penas maiores ainda para a exportação ilegal de peles e couros de anfíbios e répteis e para maus-tratos contra animais silvestres, espécies de rota migratória e equídeos — cavalos, asnos e mulas.
Matar, caçar, perseguir, capturar ou utilizar animais silvestres sem autorização, conduta que hoje é punida com seis meses a um ano de reclusão, passa a dar de dois a cinco anos. O projeto também acaba com a possibilidade de perdão judicial para quem mantém animal silvestre em casa quando a espécie não é ameaçada de extinção — hipótese que, na prática, esvaziava a punição em boa parte dos casos.
A lógica do texto está no argumento do relator na CMA. “O tráfico de animais não se limita à captura e envolve redes de transporte, armazenamento, intermediação e comercialização”, escreveu Contarato em seu parecer.
O que ainda falta
O projeto não é lei. Aprovado pelo Senado, ele depende de sanção presidencial, e o registro de tramitação do Senado não indicava, até a manhã desta quarta-feira (25), nenhuma sanção publicada.
Com informações da Agência Senado e do portal de atividade legislativa do Senado Federal e Recort News.
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