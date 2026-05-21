Ministério da Saúde lança no Gama (DF) carreta de saúde da mulher para diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero

Nesta sexta-feira (22), às 10h, no Gama (DF), o secretário-adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, Jerzey Timoteo Ribeiro, anuncia o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil.

Essa ação é voltada para o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero. A unidade móvel de saúde ofertará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais. Terá, também biópsias, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pelo município.

Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e equipes multiprofissional, a carreta está posicionada no estacionamento do Hospital Regional do Gama. O hospital está localizado no Setor Central Área Especial 01.

Desde que começaram a rodar o país, principalmente em locais de difícil acesso, com pouca estrutura de saúde, além de cidades-polo. As carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem têm ampliado a oferta de serviços de saúde especializados. Reduzindo, assim, o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. As unidades móveis já passaram por mais de 2 mil municípios, atendendo pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A Senadora Leila do Vôlei estará marcando presença do evento.

Serviço

🗓️ Data: 22/05/2026 (sexta-feira)

🕙 Horário: 10h

📍 Local: Hospital Regional do Gama, Setor Central Área Especial 01, Gama/DF.